El tuit con el que Viviana Canosa reapareció en las redes: «Los quiero y extraño»

«Paso por acá para decirles que ustedes son muy lo más. Muchas gracias por tanto afecto y compromiso. Los quiero y extraño. Que tengan un hermoso día», tuiteó sorpresivamente ayer Viviana Canosa. El mensaje se llenó de likes y comentarios. La periodista había quedado en el centro de la polémica días atrás, luego de su escandalosa salida de A24.

«Esta noche ha terminado nuestro ciclo Viviana con Vos por A24. Hemos tenido diferencias con el canal en cuanto a la noción de libertad de expresión«, había tuiteado el pasado 5 de agosto para explicar su alejamiento de la pantalla. Tiempo después en la misma red social de Twitter había señalado: «Tiempo al tiempo». Desde ese momento la periodista se mantenía en silencio.

Contexto

La salida de Canosa de A24 se dio luego de que trascendiera que el medio había tomado la decisión de no difundir un informe crítico del actual ministro de Economía Sergio Massa, amigo del presidente del grupo América Daniel Vila.

«Creo que es un conflicto que no encuentro donde está porque yo con Viviana he tenido siempre la mejor relación, siempre hemos tenido un gran diálogo. Hace tiempo que trabajamos juntos, que ella trabaja en el canal y se tomó una decisión editorial que tenía que ver con la cantidad de escraches que se habían hecho a personas públicas. Y, en lo personal, me parecía que eso generaba un estado de conmoción y de violencia que no era necesario mostrar», había justificado Vila, al explicar lo sucedido.

Mientras Canosa negocia su salida del canal, se supo que ha recibido nuevas propuestas. Una de esas fue hecha por Radio Mitre, según reveló Jorge Rial en «Argenzuela». Podría ocupar algunos de los horarios centrales de la transmisión. También existe la posibilidad de que la periodista se una a la política, como parte de la oposición al gobierno actual.