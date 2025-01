Elba Marcovecchio apuntó contra Wanda Nara: «ella filtra los audios ¿Quién va a ser sino?»

La abogada de Mauro Icardi, Elba Marcovecchio, habló con Desayuno Americano (América TV), sobre los audios entre Wanda Nara y su ex que se difundieron en los últimos días. La letrada acusó a la conductora de Bake Off de ser ella quien filtró las conversaciones y comentó como está manejando la situación con su cliente.

Elba Marcovecchio sobre Wanda Nara: «se la va a sancionar por estar obscena exhibición»

“Estamos esperando es que la señora Nara cumpla no solo las resoluciones, sino que priorice a sus hijas. No puede filtrarse ni audios, grabaciones, chats, expedientes, escritos…“, le dijo la abogada al movilero de Desayuno Americano.

“Ni nada que esté vinculado a las nenas, ni tampoco a los mayores que puedan impactar en la psicología de las criaturas. Esos audios fueron sacados de contexto. Se exhorta y se sanciona a la señora Nara por esta obscena exhibición”, remarcó Elba, tajante.

“¿Ustedes están completamente seguros que fue ella quien filtró los audios?”, repreguntó el cronista. La respuesta de la defensora de Mauro Icardi fue contundente: “¿Y quién va a ser sino?“. En los audios que se difundieron la empresaria y el futbolista discuten fuertemente y se mencionan a los niños que quedaron en el medio de la polémica separación.

“Mauro quiere estar con sus hijas. Es un excelente padre, eso no podemos negarlo, no se convirtió en un ogro en una semana. La señora Nara pidió una cautelar para que no tuvieran contacto con el padre, algo que él no jamás lo hizo”, siguió Elba.

“¿Él quiere llevar a las nenas, quiere sacarle las nenas a Wanda y llevarlas a Turquía?“, consultó el periodista y ella respondió: ”Las nenas vivían en Estambul con el papá, durante un año y fracción. Si uno va a las normativas del derecho internacional, las niñas tendrían que volver a su centro de vida”.