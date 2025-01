La fuerte confesión de Elba Marcovecchio sobre los últimos días de Jorge Lanata: «él me pidió…»

Elba Marcovecchio rompió el silencio en una entrevista con Ángel de Brito. La abogada hizo algunas impactantes revelaciones en la nota, que fue transmitida anoche por América TV. Entre sus confesiones, la esposa de Jorge Lanata confirmó un rumor sobre los largos meses que pasó internado.

Elba Marcovecchio: «es verdad que Jorge me pidió hablar con Perón»

En diálogo con Ángel de Brito, Elba Marcovecchio, esposa del difunto Jorge Lanata, hizo algunas impactantes revelaciones sobre la vida de su marido. En la entrevista la abogada comentó lo mal que se llevaba con Barbara y Lola, hijas del periodista, además de confesar que Romina Manguel le mandaba mensajes subidos de tono al conductor.

La letrada también comentó que, mientras estaba en terapia intensiva, Jorge no se encontraba completamente consciente y tenía algunos delirios. «Lo que pasa es que una cosa es hablar, y otra es estar ubicado en tiempo y espacio, cuando vos tenés estas cuestiones de internación, el tiempo y el espacio es lo primero que se te pierde, es común confundirse«, le explicó al periodista de LAM.

De Brito le consultó sobre un contundente rumor que dio vueltas en los últimos meses: que Lanata le había pedido hablar con Perón. Elba confirmó el rumor y dijo: «A mí no me parecía algo del otro mundo, porque en la terapia intensiva pasa un montón, porque perdés noción del tiempo y de quién está».

De hecho, la entrevistada contó que Lanata, mientras permanecía internado, le pidió que ella se encargara de «limpiar a un tipo», lo que puede interpretarse como matar a alguien u ocultar un cuerpo. La abogada decidió seguirle la corriente a su esposo, asegurándole que ella se encargaba.

«Me dijo ‘gracias’, me da un beso, estaba todo colorado, se pone normal, y se durmió. Esas cosas eran comunes, que pasan montón«, comentó. «A él no le gustaba que lo vean incapaz. Jorge venia triste y mal. El sabia que no estaba en su mejor estado. Le daba vergüenza estar así«, agregó Elba.