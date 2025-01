Aseguran que Mauro Icardi y la China Suárez atraviesan una crisis de pareja

La relación entre Mauro Icardi y Eugenia “la China” Suárez parecía estar en su mejor momento tras las distintas declaraciones públicas de amor en sus redes sociales. Sin embargo, en los últimos días se dio a conocer una supuesta crisis en su reciente relación.

Yanina Latorre dio detalles en sus historias de Instagram:

La periodista e influencer Yanina Latorre, fiel seguidora del caso Wanda-Icardi-China, compartió detalles de los malestares que estaría atravesando la pareja, pero sin nombrarlos para no enfrentarse a problemas legales.

“Me llega data. Icardi se está hinchando los huevos. El sueño de la oriental, que un jugador la blanquee”, cuenta en sus Historias de Instagram.

“Como la oriental no llevó a los niños de vacaciones, está convenciendo al padre de América para irse de viaje. Lo toma por bolu…, evidentemente. Icardi está en medio de una batalla judicial para ver a sus hijas. Los amigos de él la detestan”, continúa.

Además, reveló que la pareja tiene peleas ocasionadas por ella y sus historias de Instragram informando sobre el caso que los involucra: “Me cuentan que es una trituradora de huevos, no se le separa. Lo enloquece por mis historias, le dice lo que tiene que hacer y se mete en todo. No llevan ni 2 meses. Desesperada, ¿no?”.

Y cerró: “Él empezó a hartarse, ya ni puede hablar por teléfono… ella, clavada al lado escuchando y opinando”.