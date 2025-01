La fuerte discusión entre Mauro Icardi y Wanda Nara por la «casa de los sueños»: «La policía…»

Durante los últimos días, tanto Wanda Nara como Mauro Icardi se la pasaron filtrando audios de conversaciones telefónicas que grabaron con el fin de exponerse mutuamente. En las últimas horas, apareció uno en el que hacen mención a la «casa de los sueños» que el jugador compró en Nordelta para vivir con La China Suárez.

La fuerte discusión entre Mauro Icardi y Wanda Nara

“Prefiero tener un desfile de chongos antes que tener uno de pendejos”, le dijo Wanda Nara a Mauro Icardi, pero él respondió que ya está enterado de sus andanzas. «No, no te enteraste de nada. Está muy cerca de tu casa, pero no te enteraste de nada», le aseguró la conductora.

El jugador le pidió hablar con su hija, pero ella continuó la conversación sobre ellos y sus nuevos amores. “Yo no me tengo que enterar de nada, Wanda, vivo en mi casa tranquilo”, le explicó.

“Bueno, ¿y entonces qué decís? Si ya sé que te enteraste, Mauro. Si llamaste y mandaste a alguien a que averigüe en la isla, ¿qué te pensás que no me contó un tipo?”, le dijo ella, pero él parecía muy desinteresado: “Yo no mandé a nadie averiguar nada, ni estaba. Estuve en la fiesta en Mar del Plata, disfrutando…”.

🗣️ El audio de Wanda Nara a Mauro Icardi: "¿Qué te importa con quién estoy?"



Cc @desayunook @PamelaDav pic.twitter.com/VDL5Xxzo76 — América TV (@AmericaTV) January 23, 2025

“Mandaste a un tal Walter, ¿qué fue a averiguar de parte tuyo? Y Walter fue a decirle a la empleada de este hombre que vos querías saber quién era, cuántos años tenía y a qué se dedicaba, ¿qué te importa con quién estoy?”, siguió Wanda, increpándolo porque mandó a averiguar sobre sus relaciones.

“Es el casero de mi casa que lo llamaron porque vos mandaste a la policía. Así que estás muy equivocada. Yo no pregunté nada de eso. La policía me avisó que entraste acá y tenés prohibida la entrada a mi lote. Después, adentro de la isla, andate a la casa de los carpinchos, me da igual. Qué lástima que te filmaron merodeando por acá. Buenísimo, está perfecto”, concluyó Icardi.

NA