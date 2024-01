Emanuel Noir de Ke Personajes contra Marcelo Tinelli: «No me interesa la gente falsa»

Luego de presentarse en el Festival de Doma y Folklore de Jesús María ante 30.000 persona la banda argentina Ke Personajes se dirigió a Perú para tocar en la ciudad de Chiclayo. Antes de su presentación, la banda brindó una conferencia de prensa donde se le preguntó a Emanuel Noir, cantante de la banda, sobre Marcelo Tinelli.

Un periodista le dijo que Marcelo Tinelli se había quedado con ganas de poder recibirlo en la inauguración de un nuevo año en el Bailando 2023 y que cantará su hit «Un finde». Ante esto Noir respondió contundente

“No me interesa nada de esa persona» comenzó a responder el artista, ante las risas de sus compañeros de banda. «No soy partidario de las personas que adquieren o utilizan de la cotidianidad una manera falsa de manejarse.» continuó.

«Entonces prefiero ser una persona sincera que no por un negocio, este micrófono o esa luz que está alumbrándome crear un vínculo de amistad con vos, para que cuando esa luz se apague vos, a mí no me saludes. Yo fui criado de una manera frontal y sincera, no para crear una mentira” concluyó Noir sus declaraciones.

Este no fue el único momento «incomodo» que protagonizó. En la misma conferencia de prensa se negó a responder acerca de la pelea en la que estuvo involucrado en Uruguay a finales del año pasado.

El gran sueño de Emanuel Noir: cantar con Guns n’ Roses y los Rolling Stone

Días antes hablando con la prensa en el Festival de Jesús María el cantante habló de sus colaboraciones soñadas y expresó su fanatismo por el rock y el reguetón.

«Me hubiese gustado mucho grabar un tema con Nirvana. Me gustaría grabar con ACDC, con los Guns, con los Rolling Stones.» expresó el cantante de cumbia.

«Me gustaría grabar con Daddy Yankee, Nicky Jam, Farruko, por una visión mundial que tengo yo y esta perfecto que la tenga». dijo manifestando sus ganas de ampliar sus horizontes musicales.