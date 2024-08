Emma Vich abandonó en vivo el programa de Yuyito González, tras una incomoda pregunta: Qué pasó

El finalista de Gran Hermano 2023, Emmanuel Vich visitó Empezar el día, programa conducido por Yuyito Gonzalez y terminó abandonando el vivo furioso ¿El motivo? El panelista Facundo Ventura insinuó que el ex «hermanito» y su marido, el militar Nicolás Suar, en realidad no están casados, algo que molestó mucho a la pareja.

La reacción de Emmanuel Vich cuando le preguntaron sobre su pareja

Sentado en el living de «Empezar el día» el exhermanito fue consultado si tenía una relación abierta con su marido, ya que meses atrás hubo rumores de infidelidad por parte de Nicolás. «Tenemos una pareja abierta, free love le digo yo» dijo el ex Gran Hermano sobre su pareja.

«¿Tienen ganas de casarse?», le consultó Facundo Ventura, panelista. «Pero ya estamos casados» aclaró Emma, visiblemente sorprendido.«Yo la otra vez le pregunté a Nico y me dijo que casados no estaban» aseguró nuevamente el panelista.

«¿Cómo te dijo que no estábamos casados?», preguntó el invitado. «Perdón, aclaro que esto fue cuando surgió los rumores que él estaba dentro de la casa, yo le pregunté si eran pareja abierta estando casados y me dijo: no, casados no estamos» explicó Ventura, aunque no le sirvió para calmar las aguas.

«Ya que están acá, lo aclaran acá, fuera de cámara no» intervino Yuyito González, cuando la situación comenzó a escalar. Ante esto, habló Nicolás, la pareja de Emma, quien se encontraba detrás de cámaras. «Nunca me preguntaste eso» respondió en tono serio, visiblemente enojado.

La situación incomodó al exparticipante del reality de Telefe, quién atinó a decir: «Bueno, nos vamos». Después prosiguió a pararse y pedir que le saquen el micrófono para retirarse del estudio.

«No abandones eh, pará, que no se me vaya. ¿Explícame qué pasó? Me pueden contar qué pasó que no entendí nada», dijo con total sorpresa Yuyito, quien quedó impactada luego de que Emmanuel abandone el programa.