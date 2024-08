La China Suárez y Marcos Ginocchio y un viaje secreto: a dónde fueron

La China Suárez y Marcos Ginocchio volvieron a despertar rumores sobre un romance secreto luego de que se conociera que ambos compartieron un viaje express a un popular sitio turístico de Estados Unidos.

Revelan detalles del viaje que hicieron la China y Marcos a Miami

Juan Etchegoyen reveló en Mitre Live los detalles de la escapada que realizaron: “China y Marcos pasaron juntos unos días en Miami, según me dijeron, viaje que también Euge hizo con sus hijos; es claro el vínculo, yo no sé si en algún momento se formalizará».

«Ellos tomaron todos los recaudos para que esto no se filtrara, pero no pudieron. Intentaron hacer un viaje secreto, pero lamento comunicarles que la data me llegó”, informó el periodista.

Según Etchegoyen, ambos se hospedaron en distintos lugares e incluso viajaron en fechas distintas para no levantar sospechas: “China viajó a Miami y luego viajó él, se tomaron las medidas necesarias para que nadie se enterara. Estuvieron viviendo en lugares distintos para no levantar el avispero, pero estaban todo el día juntos en familia”.

Esto vuelve a reavivar los rumores de la supuesta relación secreta entre ellos, aunque ambos lo nieguen, se los sigue viendo juntos y en familia. De hecho, fuentes sostienen que el ganador de Gran Hermano 2023 tiene una excelente relación con los hijos de la actriz de Casi Ángeles.