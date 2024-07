Emmanuel Vich, subcampeón de Gran Hermano, tuvo una desgarradora reacción al enterarse de una posible infidelidad de su marido

Este fin de semana se celebró la final de Gran Hermano, que tuvo a Bautista Mascia, Nicolás Grosman y Emmanuel Vich como protagonistas. Grosman se quedó con el tercer puesto de la competencia, Vich quedó como subcampeón y Mascia se coronó como el gran ganador del certamen.

Los finalistas estaban aislados en la casa más famosa del país desde el pasado 11 de diciembre, por lo cual se perdieron muchos sucesos en los últimos meses. Debido a esto, Emmanuel Vich no tenía idea de los rumores que vinculaban a su marido con una figura del espectáculo y aseguran que sufrió un ataque de pánico al oír la noticia.

El momento en el que Emmanuel se enteró de la infidelidad de su pareja

Fue Pepe Ochoa, panelista de LAM, quien contó en el programa de Ángel de Brito la dura situación que le tocó vivir al finalista de Gran Hermano, al ser abordado por la prensa. Los periodista le consultaron sobre la supuesta infidelidad de su marido, Nicolás Suarez, con la figura mediática, Tomasito Suller.

“Emma tuvo una situación bastante fea, le dio un ataque de pánico cuando lo abordaron un par de cronistas. Esto fue ayer fue cuando a él le hicieron ciertas preguntas que no estaba preparado para escuchar” aseguró.

“Obviamente, elevaron el tema en el sentido de que hablaron con la producción y pidieron explícitamente, por favor, que los cuiden de la misma manera que cuidaron a todos los otros participantes que salieron» continuó Ochoa.

“Emma, por lo menos, se sintió expuesto por una pregunta que él no tenía todavía esa información y que tenía que ver con Tomasito Süller y un supuesto video con su actual marido» dijo el panelista.

Las supuestas infidelidades del marido de Emmanuel: Se lo vincula con dos figuras del espectáculo

A Nicolás Suárez, militar de la Fuerza Aérea Argentina y marido de Emmanuel se lo vinculó con dos hombres en el pasado mes, mientras su pareja se encontraba en Gran Hermano.

Por un lado, desde Paparazzi aseguraron que se lo vio con Fede Flowers, conocido periodista de espectáculos, en una comprometedora situación en la Fiesta Plop. Dicho medio afirmó que pasaron algunas noches juntos y luego tuvieron salidas en lugares públicos.

Además, el militar fue visto con Tomasito Süller en una actitud cariñosa en un conocido boliche de Palermo, el pasado jueves 20 de junio. En las redes se difundieron vídeos de ambos bailando, pegados y abrazados y un vídeo de ambos en un auto. Incluso, algunos asistentes del boliche aseguraron que se estaban besando.

Suárez decidió aclarar la situación con el mediático en sus redes, aunque no hizo declaraciones sobre la situación con Flowers. «Esta va a ser la única historia que voy a dedicarle a esto, yo no soy el del video del auto. Lo demás está claro que no hubo ningún beso. Fin» escribió el militar.