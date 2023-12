En Gran Hermano también festejaron la Navidad: Así se divirtieron los «hermanitos»

En sintonía con lo que está pasando afuera de la Casa, los participantes de Gran Hermano celebraron la Navidad este domingo por la noche y dejaron mucha información sobre lo que puede llegar a pasar en las próximas horas.

Los festejos por Nochebuena ya habían empezado el último viernes, donde los «hermanitos» tuvieron una fiesta alegórica de lo que iba a pasar este domingo.

axel de verdad piensa que por hacerse el único y diferente va a lograr algo? no no lo quiero A FUERA HOY MISMO, su intento de marcos me está estresando #granhermano