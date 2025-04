En medio del escándalo judicial, Wanda Nara anunció que Netflix hará la serie sobre su vida

Luego de que la Justicia le haya ordenado que cierre sus redes sociales, Wanda Nara sorprendió a sus seguidores al anunciar que Netflix está trabajando en una serie sobre su vida.

Así anunció Wanda que tendrá su propia serie

Con un video publicado en su cuenta de Instagram, la empresaria se refirió a la reciente resolución del juez que indica que debe suspender su X, Facebook e Instagram: “Me estacioné un segundo porque estoy esperando algo, pero quería contarles también, no sé si me van a cerrar o no las cuentas, está trabajando en eso mi abogado».

«Sería algo súper injusto porque es una de mis principales fuentes de trabajo, tengo muchos contratos ya firmados, por suerte hay muchas empresas, muchísimas que me apoyan y que trabajan conmigo y nada, tenemos contratos para todo el año”, opinó.

Previo a su anuncio, la empresaria adelantó y enumeró sus próximas colaboraciones para este año: un shampoo, empresas y una gaseosa que “es su favorita”.

“Pero algo que ya les puedo contar es que firmé contrato para hacer algo que ustedes hace un montón quieren y me pedían”, reveló. “Se viene Wanda Nara la serie por Netflix, empezamos en mayo a grabar y no quería dejar de contarles porque me pone muy feliz, es mucho trabajo, pero bueno nada, lo logré en una de mis plataformas favoritas”, celebró.

Finalmente, volvió a nombrar sus proyectos audiovisuales para este año y dejó un sutil mensaje para sus detractores en redes: “Si a veces tienen malas noticias, recuerden que las injusticias siempre se pagan, hay que ser buena persona y seguir adelante”.