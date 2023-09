Enojos y reproches en el entorno de Silvina Luna tras su muerte: «Hay un quiebre»

Mientras este lunes se realizó la autopsia al cuerpo de Silvina Luna, en el ciclo Socios del Espectáculo (El Trece) se informó parte de la interna que vive por estas horas el entorno de la modelo y su familia.

Esto tiene que ver con algunos detalles de los últimos días en vida de Silvina que contó de manera pública, por ejemplo, Analía, quien era íntima amiga de Luna. La información revelada no cayó nada bien en la familia de la modelo y en el resto de sus amigos más cercanos, produciendo un quiebre en las amistades, según detalló la periodista Paula Varela.

“Hay un quiebre en el grupo íntimo de amigos de Silvina Luna”, indicó.

Y amplió: «Analía salió a hablar y contar detalles muy íntimos que Silvina no querían que se sepa. Ella le pedía expresamente a sus íntimos que no quería que se sepan detalles».

«Los grupos en este momento están totalmente divididos, está el grupo con Ezequiel (hermano de Silvina) que se mantiene cercano, mientras que el otro lo hicieron a un lugar», remarcó la panelista.

Además, se mostró al aire un posteo de Analía saludando a su padre por el cumpleaños con una foto donde curiosamente aparecía Silvina junto a él y no ella, lo que habría causado malestar en los otros amigos íntimos de ella.

Virginia Gallardo, furiosa luego de ser acusada de cómplice de Aníbal Lotocki

Virginia Gallardo, paciente de Lotocki y panelista de Socios del Espectáculo, contó que durante el fin de semana recibió duros mensajes donde la acusaban de ser cómplice del polémico cirujano.

«No fue una mala decisión querer hacerse un tratamiento de cirugía estética, ese no es el error, el error fue caer en las manos de este tipo«, dijo la panelista.

«No es un error, es algo natural, en buenas manos hasta a veces te cambia para bien», agregó respecto de la cirugía a la cual se sometió.

“¿Sabes la cantidad de insultos que tuve el fin de semana diciendo que soy tan cómplice como todos porque no voy a la Justicia? Ya expliqué cien veces el caso”, reiteró la panelista.

“Tenemos un grupo de 100 personas de nuevas víctimas para juntar fuerzas ¡Como si hiciera falta que tuviéramos que juntar, como si no fuera suficiente que ya hay cuatro personas muertas!”, agregó Gallardo indignada.

“Cuando yo fui a la Justicia fue la misma Justicia la que me dijo ‘nena, perdés el tiempo. ¿Cómo vas a demostrar que tenés dolores?’. Cuando solo tendría que bastar que tengo el producto en el cuerpo, dar dónde me operé y en qué condiciones que me operé. Eso tendría que ser suficiente, por eso me indigna”, finalizó Virginia Gallardo.