Es furor en redes por proteger a sus vacas de la tormenta dentro de su casa: ¿quién es “La Joya Agro”?

Bruno Riboldi, más conocido en redes sociales como “La Joya Agro”, se volvió viral en los últimos días por un video en el que se lo ve haciendo dormir a sus vacas dentro de su casa para protegerlas de una tormenta.

La escena, grabada en su campo y compartida en Instagram, superó las 650 mil reproducciones y generó miles de comentarios entre sorpresa y admiración.

Del campo a las redes

Ingeniero agrónomo graduado en la Universidad Nacional de Rosario, Riboldi encontró en las redes sociales una forma distinta de acercar el campo a la gente. Con más de dos millones de seguidores en Instagram, combina humor, conocimiento y pasión por el trabajo rural.

“Me costó mucho encontrar trabajo y encontrarle la vuelta de amor y pasión al agro. Es un rubro que tiene mucho sacrificio. Ser productor agropecuario no es fácil; si no venís por tradición o por una empresa grande que te contrate, es difícil asentarse en el mercado”, contó en una entrevista reciente.

Un comunicador del agro

En 2022, Bruno fue distinguido en la Expo Rural de Palermo con el Premio CITA al Comunicador Digital del Sector Agropecuario, reconocimiento que destaca su aporte en la difusión de la actividad rural en el entorno digital.

Desde entonces, se convirtió en una voz representativa de una nueva generación de jóvenes que buscan revalorizar el trabajo en el campo desde una mirada moderna y cercana.

“Martin Fierro, Premios Ídolo y OLGA. Después de 4 años de trabajo, el AGRO donde tenía que estar”, escribió recientemente en sus redes, celebrando el reconocimiento que hoy alcanza fuera del ámbito estrictamente rural.

“La Joya Agro” logró transformar su cuenta en una comunidad donde conviven productores, estudiantes de agronomía y curiosos urbanos que descubren el día a día del trabajo en el campo.

Su estilo y un fuerte sentido de pertenencia, lo convirtió en uno de los agroinfluencers más populares de la Argentina.