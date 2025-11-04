Nico Vázquez habló de su nueva relación: “Nos estamos conociendo y se siente muy bien”
El actor viajó junto a su nueva pareja a Estados Unidos, donde combinarán compromisos laborales con una escapada romántica.
Nico Vázquez rompió el silencio y confirmó su romance con Dai Fernández, además, aprovechó para hablar por primera vez de su presente sentimental tras su separación de Gimena Accardi.
“Quiero vivirlo puertas adentro”: Nico Vázquez confirmó romance y pidió privacidad
“Tenemos una reunión en Nueva York, así que también vamos a aprovechar para ver teatro y disfrutar un poco”, contó Vázquez a Puro Show desde Ezeiza, antes de embarcar rumbo a su nuevo proyecto.
Consultado sobre su relación con Fernández, el actor fue sincero y reflexivo: “Estoy viviendo el momento, el aquí y ahora. Le doy mucha bola a eso. Nos sentimos bien, nos queremos mucho y nos estamos conociendo desde otro lugar, y eso está buenísimo”.
Sin entrar en demasiados detalles, Nico dejó en claro que prefiere mantener un perfil bajo respecto a su nueva historia de amor: “No sé si quiero hablar mucho más. Quiero contar esta historia más hacia adentro que hacia afuera, pero me siento muy bien”.
