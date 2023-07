Escándalo con Cinthia Fernández en «Nosotros a la mañana»: Por qué la panelista se levantó y se fue

Cinthia Fernández protagonizó un escándalo este viernes en «Nosotros a la mañana», el programa que conduce Oscar «el Negro» González Oro en El Trece, al cruzarse con Andrés Nara y su esposa, Alicia Barbasola. El entredicho con el papá de Wanda Nara derivó en que la panelista se levante de su asiento y salga del estudio, en lo que anticipa una acción que podría dejarla fuera de aire.

Todo comenzó con la visita de Andrés Nara y Alicia Barbasola al estudio de «Nosotros a la mañana», donde abordaron diversos temas como la salud de Wanda Nara y la situación con su exmarido, Maxi López. En ese diálogo, Cinthia Fernández repreguntó sobre el comienzo de la relación de la conductora de MasterChef Argentina con Mauro Icardi y las infidelidades de López.

En ese marco, Andrés Nara frenó en seco a Cinthia Fernández y la acusó de ser irrespetuosa en las preguntas que le hicieron en su última visita al estudio de El Trece. «Desubicada» arremetió el papá de Wanda Nara.

Ese debate derivó en la intervención del conductor, González Oro, que le pidió silencio a Cinthia Fernández, lo que enojó a la panelista que, finalmente, se levantó y se fue del estudio en pleno vivo. «Harta estoy» se escuchó reclamar a la modelo, mientras salía del aire.

El descargo de Cinthia Fernández tras cruzarse con Andrés Nara

Antes del cierre del programa, Cinthia Fernández volvió al panel y dialogó con el «Negro» González Oro sobre el incómodo episodio que se dio en la pantalla de El Trece. «¿Estás bien?» le preguntó el conductor a la panelista; «no», respondió ella tajante.

«No me gusta quedarme callada. No me hace bien tampoco y me parece que no está mal decirlo» dijo Cinthia Fernández sobre su incomodidad al cruzarse con Andrés Nara y el conductor del ciclo televisivo.

«Todos tienen derecho a preguntar, pero en orden» le explicó González Oro a Cinthia Fernández, quien arremetió argumentando que «no considero trabajar en desorden».

«Ante la elevación de la voz, me hubiesen gustado otros tratos» cerró Cinthia Fernández, al borde de las lágrimas.