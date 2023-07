Nicole Neumann furiosa con Mica Viciconte: Qué generó la nueva discordia

Después de sus vacaciones por Disney junto a sus hijas y Manu Urcera, Nicole Neumann bajó su perfil público a pocos meses de casarse. Sin embargo, una reacción de Mica Viciconte en plenas vacaciones con su hija Indiana Cubero volvió a enojar a la modelo, ya que tuvo algunas reacciones que incomodaron a la familia Cubero.

Esta acción furiosa de Mica Viciconte preocupa y molesta a Nicole Neumann, porque la tuvo frente a Indiana Cubero, su hija adolescente. Es que, según aseguraron en «Intrusos» por América, la modelo está en alerta por las maneras de vincularse de la actual pareja de Fabián Cubero.

Al respecto, Karina Iavícoli aseguró que «Mica tiene un carácter muy fuerte y siempre queda justo como la protagonista de los episodios». «Estos episodios no la benefician» agregó al respecto Marcela Tauro.

Es que Mica Viciconte se tomó unos días de vacaciones en Salta en medio de las disputas que mantiene su familia con Nicole Neumann. Acompañada de Fabián Cubero, Indiana, la hija mayor de su pareja; y su bebé Luca, la modelo quedó en medio de una discusión en el teleférico de la capital de la provincia.

Mica Viciconte habló sobre el escándalo que protagonizó en Salta

Poco después del inconveniente registrado en Salta, Mica Viciconte habló al respecto de este tema y sostuvo su versión. “Cuando ingreso a la recepción, pregunto si hay prioridad para personas con bebés o gente mayor. Me dice que no. Le preguntó: ‘¿Cuál es la demora para ingresar? Me dice: ‘tres o cuatro horas’”, explicó la ganadora de MasterChef Celebrity en Intrusos.

Estas declaraciones causaron más polémica y, rápidamente, Mica Viciconte aclaró el hecho. “Me voy. Cuando estaba llegando al auto, se acerca un señor y me dice: ¿quieren entrar al teleférico? Le digo: ‘sí, lo que pasa es que tengo el nene con fiebre, no voy a esperar tres o cuatro horas bajo el sol, prefiero no ir’. Nos dice: ‘vengan por acá’”, añadió.

Finalmente la mediática aseguró que hubo una confusión con un hombre de la fila, pero lo minimizó remarcando que no le gritó a nadie. “Otro señor, que estaba en la fila, vio esa situación, se enojó y me dijo: ‘el país está así por gente como vos’. Le ofrecí pasar y ahí el señor, que estaba muy enojado, se calmó y me permitió hablarle. Y todo quedó bien. No hubo gritos, ni nada”, declaró.