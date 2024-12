Escándalo en Gran Hermano: exparticipantes furiosos con la producción de Telefe

Anoche volvió Gran Hermano con una nueva edición por la pantalla de Telefe. Santiago Del Moro presentó a los nuevos 24 jugadores que competirán por el premio de más de 70 millones de pesos. Además, asistieron los participantes de la temporada anterior, aunque parece que abandonaron el estudio enojados.

Los ex «hermanitos» enojadisimos con Telefe: qué pasó

El pasado lunes regresó el popular reality Gran Hermano con una edición que promete darlo todo. Con dos habitaciones nuevas y una casa completamente remodelada los 24 participantes comenzaron el juego y ya nada será igual para ellos.

El programa también tuvo invitados especiales. Además de los panelistas de esta temporada (Laura Ubfal, Ceferino Reato, Sol Pérez, Gastón Trezeguet, Eliana Guercio, Pilar Smith y Marina Calabró) también estuvieron los exhermanitos del Gran Hermano anterior.

Dijeron presente todas las figuras importantes de la edición 2024: Martín Ku, Lisandro Navarro, Virginia Demo, Flor Regidor y hasta Juliana «Furia» Scaglione, quien apareció a pesar de haber roto contrato con Telefe.

Sin embargo, parece que «los ex» no se fueron muy felices del estudio, según contó Ángel de Brito en su cuenta de X (Twitter). «Me cuentan que ayer estaban enojados los ex participantes en la tribuna. Furia se fue a la mierda, Licha también», afirmó el periodista. Y agregó: «Cuando se quisieron ir todos juntos, les dijeron no, que se tenían que quedar hasta el final».

Cuándo será la primera gala de nominación y eliminación

Según confirmó, Minuto 1 las galas de nominación y eliminación serán los miércoles y domingos respectivamente, tal como fue en la temporada 2024. En primera instancia, los 24 jugadores pasarán por el confesionario para votar de forma confidencial y contar porque tomaron esa decisión.

Luego, el líder de la semana utilizará su beneficio, dando a lugar a la placa con los primeros nominados. Los espectadores podrán votar a quien quieren que salga de la casa y se conocerá a la primer eliminado. En este caso, el primer líder podrá elegir a uno o más participantes para que no puedan nominar.