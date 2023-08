Escándalo en la alta sociedad de Italia: Se vengó de su pareja por infiel ante cientos de invitados

La alta sociedad de Italia se encuentra en shock estos últimos días, luego de que el banquero Massimo Segre rompiera en público su compromiso con la empresaria Cristina Seymandi, con quien supuestamente iba a casarse. El motivo del rompimiento es una escandalosa aventura que ella habría tenido con un abogado, y que su pareja decidió ventilar en una romántica fiesta de cumpleaños.

Las imágenes del rompimiento entre Massimo Segre y Cristina Seymandi se viralizaron en redes sociales, ya que el discurso con que el empresario le espetó a su pareja que le había sido infiel fue grabado por los invitados que participaban del gran evento.

Massimo Segre preparó con mucha atención el especial momento: una fiesta en el jardín de su exclusiva mansión ubicada en una de las villas de Turín, donde celebrarían el cumpleaños de Symandi. Además, se esperaba que esa noche ambos se comprometieran para casarse en octubre próximo.

Así fue que Segre invitó a decenas de amigos, en una escena ambientada con música y para la que preparó un especial discurso… un especial discurso que resultó ser el final de la relación de la pareja de la alta sociedad italiana.

Con el micrófono en mano, Massimo Segre pidió al DJ que bajara la música y acusó a Cristina Seymandi de haberle sido infiel, por lo que la «liberaba» del compromiso con él. El silencio se apoderó de la escena, mientras ella lo miraba entre incrédula y atónita por lo que estaba pasando.

Ahora, podría mediar la justicia ante semejante escándalo, ya que Cristina Seymandi considera haber sido víctima de violencia de género debido a la humillación pública. Por esta razón, decidió iniciar acciones legales con su ya expareja, a quien acusó además de preparar la «perversa sorpresa» con antelación.

El discurso de Massimo Segre que generó un escándalo en Italia

Ante cientos de invitados, Massimo Segre dio un discurso en honor a Cristina Seymandi, que será difícil de olvidar para todos los presentes.

El escrito preparado por el banquero decía lo siguiente:

“Siempre he pensado que amar a una persona es desear su bien, incluso más que el propio. En este caso, deseo dar a Cristina la libertad de amar. En concreto, a otra persona, un conocido abogado.

Querida Cristina, sé lo enamorada que estás mental y sexualmente de él, como le has confiado. Y sé que antes de él tuviste una relación con un conocido industrial.

No creas que me complace quedar como un cornudo delante de todos ustedes” dijo Massimo Segre.

Finalmente, el banquero cerró su momento ante un tenso silencio, en el que pidió disculpas frente al atónito público.