Escándalo: la exasistente de Wanda Nara la demanda por 28 millones y ella la acusa de robo

Wanda Nara vuelve a quedar en el centro de un escándalo, aunque esta vez no por su vida amorosa ni por su faceta televisiva. El foco está puesto en una batalla legal con quien fuera su asistente personal, Lucía “Luli” Oliver, en un conflicto que incluye acusaciones laborales, demandas millonarias, chats filtrados y hasta señalamientos de robos insólitos.

Según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas, Luli Oliver —quien trabajó para Wanda desde marzo de 2023— sostiene que su relación laboral nunca fue formalizada durante gran parte del vínculo. Afirma que estuvo “en negro”, pese a cumplir funciones centrales dentro de la familia Nara–Icardi.

La ex asistente de Wanda Nara la demanda por trabajo en negro y la acusa de baja salarial

En su reclamo, la joven detalla que se ocupaba de la organización familiar, la agenda escolar y extracurricular de los hijos de Wanda, y la coordinación del personal doméstico, desde limpieza hasta cocina.

La ex asistente reclama una indemnización por despido, además de otros conceptos laborales que considera impagos. Según su presentación, exige alrededor de 28 millones de pesos por daños y perjuicios, aguinaldos, vacaciones y diferencias salariales.

Oliver también sostiene que, cuando finalmente fue “blanqueada”, su salario se redujo de manera abrupta. Frente a esto, Wanda negó cada acusación y aseguró que “todos sus empleados están registrados”.

Wanda Nara se defiende: “Mi ex asistente me robó y tengo pruebas”

Pero la empresaria fue más allá: acusó a Luli de buscar fama mediática y afirmó que la joven “me robó y tengo todo para demostrarlo”. En sus declaraciones, Nara reveló que presentó una denuncia por extorsión, e incluso mencionó supuestos movimientos bancarios irregulares: “Se me duplicó la tarjeta para hacer gastos personales”.

Wanda también sorprendió al enumerar una lista de presuntos robos insólitos: aseguró que Luli “se llevaba fruta en la cartera, frutos secos, barritas de cereal y hasta mis huevos de codorniz favoritos”.

En televisión circularon chats filtrados entre ambas, donde se evidenciarían discusiones salariales y el creciente malestar de Oliver. A la vez, la ex asistente dejó entrever que podría revelar “intimidades” y secretos comprometedores si el conflicto escala.