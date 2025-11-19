MasterChef Celebrity: La Joaqui negó una discusión con Wanda Nara y defendió a Valu Cervantes

Tras días de rumores, La Joaqui salió a desmentir cualquier enfrentamiento con Wanda Nara durante las grabaciones de MasterChef Celebrity, luego de que circulara la versión de que había intervenido en defensa de su amiga Valentina Cervantes. La cantante negó por completo la supuesta discusión y aclaró que entre ellas reina la buena relación.

La Joaqui se cansó y aclaró si hubo pelea con Wanda Nara en el reality

Según información de Agencia Noticias Argentinas, la presunta “pelea” habría ocurrido cuando la conductora despedía a Cervantes del reality. Sin embargo, la artista desestimó esa versión durante una nota con Sálvese quien pueda (América TV), donde apuntó directamente contra la panelista que difundió la noticia:

“Es mentira. Yo soy polvorita, pero no hubo ningún cruce. Fue muy triste que se fuera Valu porque no queríamos, pero nos llevamos re bien entre todos. No hay crisis”, aseguró.

La Joaqui también habló del fuerte vínculo que generó con Cervantes en el programa, y defendió su amistad frente a los comentarios malintencionados en redes:

“Vi mucha gente grosera diciendo ‘¿tres meses y ya son amigas?’. Si la conocieran a Valentina, sabrían que es un amor a primera vista”, expresó.

Además, destacó que su relación trascendió la pantalla:

“Nos hemos juntado en nuestras casas. Hicimos un grupo relindo. Es imposible no enamorarte de alguien tan buena en un ambiente tan lleno de vorágine e interés. No fueron tres meses; necesité 24 horas para saber que, si ella me necesita, yo estoy”, afirmó.

Aunque lamentó la partida de la pareja de Enzo Fernández de Argentina para volver a Inglaterra, La Joaqui celebró su decisión familiar:

“Valu es una gran señora, una diosa. Y lo que más le importa son sus hijos. Nunca haría nada que perjudique a sus nenes”, concluyó.