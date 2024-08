¡Escándalo! Mauro Icardi le habría cortado las tarjetas de crédito a Wanda Nara: “Los hombres usan eso”

Mientras Wanda Nara está en Estados Unidos disfrutando en de Disney junto a Francesca e Isabella, las hijas que tuvo con Mauro Icardi. En las últimas horas trascendió que el futbolista habría tomado una drástica decisión luego de confirmada la separación.

¿Mauro Icardi le cortó las tarjetas a Wanda Nara?

Según destapó la panelista Majo Martino al aire de Mañanísima (El Trece), Mauro Icardi le habría cortado las tarjetas de crédito a su exmujer Wanda Nara. Ana Rosenfeld, abogada por parte de ella, salió al aire en el programa y aseguró que el hecho de la separación después de diez años de relación no es una movida de prensa. “Acá no hay mentiras, todo lo contrario. Son realidades, que, por supuesto, la realidad como el mundo gira, pero esa es la verdad”, dijo la letrada.

Por otra parte, no desmintió que el futbolista le haya cortado los plásticos bancarios a su exmujer. “No sé de dónde salió esa información. Sí es cierto que los hombres muchas veces usan eso como medida coercitiva. En casos que he trabajado durante 50 años, los hombres lo primero que hacen es cortar la tarjeta de crédito o no hacerse cargo de las obligaciones alimentarias respecto de sus hijos menores”, dijo Rosenfeld.

“No sé que pasó particularmente con esta tarjeta, pero es muy común y es muy normal”, argumentó la abogada. Ante esto, la panelista del programa que conduce Carmen Barbieri dijo que la información de este hecho la dio la propia Nara. “Si salió de Wanda, entonces es real”, cerró Rosenfeld.

Wanda tiene un admirador «secreto»

Wanda está muy presente en redes y suele compartir momentos de su vida con sus seguidores, esta vez, algunas de las cosas que subió causó sorpresa ya que al parecer la exmujer de Icardi tiene un admirador secreto, que le dejó distintas sorpresas en su hotel.

Una de las cosas que mostró fue un chat de WhatsApp con la mayor de sus hijas mujeres, en el cual le contaba que les habían llevado comida de regalo a la habitación. “Suban, nos mandaron algo para comer”, le escribió Fran aunque ninguna supo de quién se trataba.

Horas después, la mediática publicó la foto de un gran ramo de flores con una carta, aparentemente escrita por su admirador. «Hola Wanda. Soy Gennaro (Napoli). Soy tu fan desde hace mucho tiempo. Deseo una foto contigo, te amo«, expresaba la nota recortada en forma de corazón.