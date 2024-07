Wanda Nara y Mauro Icardi avanzan en el divorcio: la palabra de Ana Rosenfeld

Wanda Nara y Mauro Icardi oficializaron su separación después de una relación de 10 años, luego de idas y vueltas entre ambos y una polémica tercera en discordia, lo que produjo el quiebre final de la pareja. Ana Rosenfeld detalló el acuerdo entre el futbolista y la cantante para iniciar el trámite de divorcio.

Mauro Icardi y Wanda Nara en proceso de divorcio: ¿Qué dijo la abogada de ella?

En diálogo con Intrusos, Ana Rosenfeld le confirmó a Pampito la separación oficial de la pareja, pero que Wanda no realizó un pedido de trámite divorcio a ella: “No a mí. Wanda y Mauro están separados oficialmente. O sea, cada uno tiene la libertad jurídica y emocional de hacer su vida por separado. Eso es un antes y un después”, comenzó.

“¿Qué pasa? El divorcio, si tramitare, va a tramitar en Italia, que es jurídicamente el último domicilio que le perteneció a la sociedad conyugal. Yo estoy en contacto con el abogado de Italia hace muchos años, cuando se hizo el famoso trámite de separación de bienes y demás”, dijo la letrada.

Luego, Rosenfeld procedió a explicar la diferencia entre un divorcio y una separación de bienes, que la pareja realizó cuando ocurrió el Wandagate.

“Separemos lo que es la separación personal de la separación de bienes. En el momento que pasó lo de la China Suárez, en ese momento ellos llegaron a un acuerdo en Italia donde se hizo lo que se llama una separación de bienes. Hasta ese momento”, cerró.

El comunicado de Wanda Nara anunciando su separación de Mauro Icardi

“Con lo difíciles que son los finales y lo mucho a que a mí me cuestan. Me toca prender la tele o ver en redes versiones que no son reales. Pero lo acepto porque es parte de lo malo de quién soy”, comenzó.

Wanda profundizó en las razones que la llevaron a terminar su relación: “Decidí separarme, pero no dejaremos de ser familia con Mauro. Intentarlo mil veces cuando hay amor tampoco fue un error”.

El fin de semana salieron a la luz imágenes de Wanda Nara y L-Gante en un evento y presentes aseguraron que estuvieron toda la noche juntos. Sin embargo, la rubia desmiente que haya personas involucradas en la relación junto al futbolista.

“No me arrepiento de nada, le di a esa pareja los mejores años de mi vida, pero hoy me toca seguir sola. No hay culpables ni terceros en discordia, lo nuestro fue siempre más fuerte que lo exterior”, aclaró.

“La prioridad mía siempre fueron mis hijos y hoy más que nunca. Gracias por el respeto”, finalizó el comunicado.