Escándalo: Stefy Xipolitakis fue denunciada por una peluquera y le reclaman más de $1 millón

Stefy Xipolitakis pidió un canje para realizare extensiones en el cabello, con tecnología de avanzada y un costo elevado, pero lo que parecía un arreglo en términos amistosos concluyó en dos cartas documento y una posible deuda por más de $1 millón.

Por qué Stefy Xipolitakis fue intimada a pagar más de un millón por un canje

Según las capturas de pantalla que compartió la estilista, quien se hace llamar Karina, la modelo habría solicitado el acuerdo desde un principio: “¿Cómo estás? ¿Te interesa que hagamos una colaboración por extensiones?”.

La respuesta por parte de la peluquería no tardó en llegar: “Hola hermosa ¿cómo estás?¡Gracias por contactarnos! Sí, me interesa hacer una colaboración con vos ¿Vos ya estás utilizando? ¿Habías pensado en algo particular que quieras armar?”.

Tras un audio de la ex vedette, desde el comercio explicaron: “Hago colocación con sistema microring, no trabajo con cortinas ni tapes porque me parece que no se logra disimular del todo al momento de atarte el pelo, además de que la distribución del cabello no queda de forma armónica”.

Pero el mensaje clave indicó: “Yo te puedo hacer todo el servicio. Te armamos las extensiones y te hacemos la colocación. Lleva un service que también te lo podemos realizar a modo de canje si vemos que funciona. Si te parece y estás de acuerdo, con gusto podríamos hacer el trabajo”.

Tras la visita al salón de belleza, Stefy publicó un video y agradeció por privado con total simpatía: “Son unas divinas, yo lo termino de armar mañana. Dentro de todo el quilombo que tengo, pasé una tarde muy divina. Le hablé de vos a tu hermana y le pasé el Instagram”.

Sin embargo, días después tomó protagonismo el documento emitido por Karina: “Solicito que ante un eventual reclamo a mi persona, mínimamente recaben los datos necesarios y la información exacta para evitar futuras nulidades. Asimismo, en respuesta a su misiva, niego categóricamente todos sus dichos vertidos en la misma, por ser falaces, maliciosos y temerarios”.

“Intimo a que en un plazo perentorio de 48 horas hábiles de recibida la presente abone lo adeudado por el servicio de colocación de extensiones de cabello por medio del sistema microring siliconadas brindado a usted por mi persona y personal a mi cargo, con un valor actual adeudado de $1.126.500 (Pesos un millón ciento veintiséis mil quinientos) a mi cuenta de mi titularidad”, continúa el escrito.

“Todo ello bajo apercibimiento de iniciar las acciones judiciales correspondientes para su cobro con los daños y perjuicios que su accionar me ocasionan. Por último, he recurrido a la actividad jurisdiccional penal por los delitos que he denunciado en su contra”, concluyó la demandante.

Pero la modelo no se quedó atrás y, el 21 de Octubre pasado, refutó: “Por la presente, en virtud de los dichos vertidos por usted en redes sociales y plataformas multimedia de contenido audiovisual, en los cuales realizó comentarios agraviantes hacia mi persona, con mi imagen sin consentimiento, con comentarios falaces, inexactos y carentes de todo sustento fáctico y legal”.

“Intimo a usted para que, en el plazo perentorio e improrrogable de 48 horas de recibida la presente, cese de manera inmediata y definitiva con la utilización, publicación, reproducción y/o difusión, por cualquier medio, formato o red social, de mi imagen y/o cualquier contenido audiovisual o fotográfico en el que aparezca mi persona, sin mi autorización previa, expresa y por escrito”, retrucó.

Como si fuera poco, Xipolitakis pidió: “Cese de toda manifestación, publicación o difusión de expresiones agraviantes, falsas, injuriosas o difamatorias que afecten mi honor, reputación, buen nombre y/o actividad profesional, en cualquier soporte físico y/o digital”.

También reclamó a la mujer “que se rectifique públicamente de sus dichos, para salvaguardar mi buen nombre y reputación, bajo apercibimiento de iniciar las acciones legales correspondientes por los daños y perjuicios que vuestra conducta ocasionare”.

“La hago responsable por los daños y perjuicios que la continuidad de sus conductas gravosas me ocasionen, incluye todo daño patrimonial, moral, a mi reputación e imagen comercial”, concluyó la mediática.