Cande Tinelli y una lapidaria frase contra Paula Robles y Guillermina Valdés: “La única ex que…”

La interna familiar de los Tinelli escaló a un nuevo nivel de la mano de Soledad Aquino y Candelaria Tinelli, luego de que Juanita realizara una denuncia pública por supuestas amenazas de muerte, lo que desató un fuerte caos con su padre, Marcelo Tinelli. Los detalles.

Cande Tinelli y una lapidaria frase contra Paula Robles y Guillermina Valdés

Entre medio del conflicto, las exparejas de Marcelo Tinelli se vieron envueltas en un nuevo enfrentamiento y así se mostró la primera pareja del locutor y fanático de San Lorenzo. Soledad Aquino no demoró en plantar su postura en redes sociales.

“Creo, Marce, querido, que esto tiene que tener un fin. Te conozco desde hace 40 años, toda una vida. Deseo que disfrutes porque sos un amor y la gente te está haciendo mierd… Hay mucha gente muy muy mala y enferma. Besos, te quiero con mi corazón”, apuntó la madre de Candelaria y Micaela.

Ante esto, Cande comentó con una nueva indirecta para Paula Robles, Guillermina Valdés y Milet Figueroa: “La única ex que no se quedó con nada, y aun así lo sigue apoyando. Sos única mamá”, respondió junto a un corazón rojo.

El picante comentario de Cande Tinelli.

Aquino, apenas dos días atrás, ya había cuestionado a Robles por lo mismo: “Después de tantas muertes físicas y de dolores al alma totalmente injustos, suplico a la gente de los medios de chusmerio que no pidan explicaciones con este tema de Juana, que no es nada mío. No tengo la más mínima idea, la mamá no es digna de mi afecto y cariño, solo me importan mis hijas y rescatarlas de esto, que me parece de terror”.

