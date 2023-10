Tras la detención de Aníbal Lotocki, Stefy Xipolitakis sorprendió con un mensaje que preocupa

Esta semana se conoció una buena noticia para las víctimas de Aníbal Lotocki. El polémico cirujano se entregó a la Justicia luego de haber sido procesado por homicidio simple, en la causa por la muerte de Cristian Zárate.

En sus redes sociales, Stefy Xipolitakis, que impulsa el reclamo contra el médico, destacó que es un paso importante para lograr frenar su peligroso accionar, pero advirtió que hay algo que le preocupa: que pronto pueda volver a quedar libre.

«Estoy feliz a medias… No estoy festejando desde las entrañas porque el tipo entró y salió hace un tiempo. No está solo. Deseo que no sea como la vez anterior y esta vez si quede adentro hasta que quede firme la sentencia que ya tiene”, manifestó al ser consultada por un seguidor sobre el tema.

El posteo de Stefy Xipolitakis que generó preocupación

Stefy Xipolitakis remarcó que prefiere ser cautelosa. «No voy a mentirte que lloré abrazada a mi vieja de felicidad, pero sabemos qué es lo que tenemos enfrente. Lo de ayer fue una luz en medio de mucha oscuridad», concluyó.