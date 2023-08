Estefi Berardi confirmó que le inició acciones legales a Yanina Latorre

Estefanía Berardi reveló la verdadera razón por la que dejó el programa LAM, que se emite por América TV. En diálogo con Socios del Espectáculo, le preguntaron si dio un paso al costado del ciclo por Yanina Latorre, con quien se enfrentó más de una vez al aire.

¿Te fuiste porque estabas cansada de ella?”, le preguntaron. “Sí. A mí me hartó”, sentenció Estefi, quien también forma parte de Mañanísima, el programa de Carmen Barbieri en Ciudad Magazine.

“¿Tiene una estrategia para sacarse de encima a panelistas?”, preguntó Rodrigo Lussich. “Ni idea, pero sí que se obsesiona con una y por ahí la cansa; te terminás yendo como le ha pasado a muchas”, sentenció Estefi, sin vueltas.

Estefi Berardi le inició acciones legales a Yanina Latorre

Al mismo tiempo, Berardi aclaró que le inició acciones legales a Latorre por su postura en el escándalo de Fede Bal con su ex, Sofía Aldrey, en el que quedó involucrada.

“Mis acciones legales fueron por las mentiras, que no pienso repetir, porque no me hicieron bien en su momento. Es contra Yanina Latorre… Es una investigación que está en curso», aclaró.

Y cerró remarcando que para ella fue «grave» que Yanina hablara de supuestos chats comprometedores entre ella y Fede.

“Soy la séptima persona que le inicia acciones legales. No soy la única. Ella lleva todo a un extremo tan personal que por algo la denuncian tanto. Cuando me empezó a pasar a mí, que vi que me agredía tanto, no me quedó otra”, aseguró.