Estos son los invitados a La Peña de Morfi del domingo 1 de diciembre

Este domingo 1 de diciembre, La Peña de Morfi vuelve a encender la pantalla de Telefe a las 12:00 hs con un programa especial conducido por Lizy Tagliani y Diego Leuco. En esta nueva edición, el programa reunirá música en vivo, entrevistas exclusivas y platos irresistibles.

Este domingo el escenario de La Peña recibirá a:

El invitado principal será Emmanuel Horvilleur, exintegrante del mítico dúo Illya Kuryaki and the Valderramas y ex pareja de la actriz Celeste Cid. Horvilleur, uno de los artistas más icónicos de la escena musical argentina, llega para cerrar su gira “Había una vez” con un show exclusivo que promete emocionar al público.

Destino San Javier, que desplegará todo su talento con un repertorio de éxitos y el estreno de su nuevo tema.

Los Tabaleros, con un potente folclorazo que combina tradición y modernidad.

Piti Fernández, quien presentará las canciones de su más reciente álbum.

Peipper, debutando en el programa con su característico ritmo que invita al baile.

En La Pulpería, Agustín Aristarán será el protagonista de una charla íntima, donde compartirá anécdotas sobre su vida personal y profesional.

Como cada domingo, las deliciosas recetas estarán a cargo de Santiago Giorgini, Felicitas Pizarro y Rodrigo Cascón. El humor llegará con Pichu Straneo, Nazareno Mottola y Marcelo Ruiz Díaz, mientras que Ariel Rodríguez brindará el análisis deportivo. Para completar, las canciones del trío Dos Más Uno serán el broche de oro musical.

Además, el programa contará con El Stream de La Peña, un espacio digital liderado por Eleonora Pérez Caressi, Rodrigo Cascón y Mariale Mroue, disponible en vivo por YouTube, Twitch, Instagram y TikTok.

Para cerrar la jornada, Telefe emitirá dos clásicos inolvidables de Roberto Gómez Bolaños: El Chavo y El Chapulín Colorado.

Con música, humor, recetas y entretenimiento, La Peña de Morfi sigue siendo el punto de encuentro de los domingos. ¡No te lo pierdas!