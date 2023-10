Ezequiel, el hermano de Silvina Luna, aseguró que romperá el silencio tras la muerte de la actriz

Un mes después de la dolorosa muerte de Silvina Luna (43), su hermano Ezequiel reapareció en las últimas horas para asegurar que hablará sobre el deceso de la modelo apenas se conozca el resultado oficial de la autopsia, que puede demorar al menos unos 45 días desde su realización.

Según contó Ángel de Brito en LAM, Ezequiel Luna, el hermano de Silvina Luna, esperará a conocer esos resultados médicos para ir contra Aníbal Lotocki, el médico que intervino a la modelo estéticamente y que le habría generado la muerte al aplicarle metacrilato en partes de su cuerpo.

«Ezequiel (Luna) está bien, está muy tranquilo. Sigue adelante con su vida, pero ocupándose día a día de las cuestiones legales, que ya va a contar. Me dijo que va a hablar, cuando esté el resultado de la autopsia, contando todo lo que pasó» indicó Ángel de Brito.

El conductor de LAM agregó que «Ezequiel (Luna) me lo dijo a mí y me permite contarlo por eso lo hago público. Me dijo que él fue quien la acompañó en el auto hasta la operación con (Aníbal) Lotocki. Él estaba en contra y lo había hablado con Silvina (Luna) muchas veces. Silvina no lo escuchó, había hecho una tapa de revista y no le había gustado cómo se veía, había recibido muchas críticas justamente por su cola particularmente, entonces se le había metido en la cabeza que tenía que operarse«.

«Cuando salió, su hermana estaba tan dolorida que tuvo que viajar boca abajo en el auto porque no se podía sentar. Fue desde el primer momento que la pasó mal y después aparecieron progresivamente todas las complicaciones» concluyó Ángel de Brito.

Majo Favarón, la mujer de Aníbal Lotocki, tuvo una polémica referencia al hermano de Silvina Luna

En tanto Majo Favarón, la esposa de Aníbal Lotocki, tuvo polémicas declaraciones respecto del hermano de Silvina Luna, que llamaron la atención de quienes rodean al entorno de la modelo.

«A Ezequiel no lo escuché hablar y no lo conozco. Me duele mucho, lo entiendo, y me movilizó mucho. Sé que en el algún momento la vida me va a dar la oportunidad de cruzarme con él. Tomaría un rico café con él, hablaría con él, de verdad me encantaría, sé que no es momento ahora pero puedo entender porque pasé una situación similar» indicó Majo Favarón sobre el hermano de Silvina Luna, entrevistada por LAM.

Su invitación no fue bien recibida por Ezequiel, el hermano de Silvina Luna, quien se presentó ante la Justicia semanas atrás para que se investiguen las causales de la muerte de la modelo.