Aníbal Lotocki explicó por qué decide no hacer declaraciones

Aníbal Lotocki respondió por qué no está haciendo declaraciones en medio de los cuestionamientos que recibe. Archivo.

El cuestionado médico Aníbal Lotocki reflexionó de manera tajante en medio de una ola de denuncias en su contra. El polémico cirujano envió un mensaje este martes a Bien de mañana luego de que en el programa hablaran sobre la entrevista que dio su esposa en Instagram.

El médico le respondió por WhatsApp a la productora del ciclo conducido por Fabián Doman, y explicó por qué no participó del vivo que hizo Majo Favarón.

Aníbal Lotocki explicó por qué no hace declaraciones

“Si me río soy un psicópata, si estoy serio o preocupado soy un farsante. Si no hago gesto alguno soy un indiferente que no le importa nada”, empezó diciendo.

“Si explico cualquier cuestión estoy mintiendo, si no la explico es porque estoy siendo sucio y me escondo”, continuó Aníbal en su mensaje. Y concluyó tajante: “Lo que diga no hace la diferencia, yo ya dije lo que tenía que decir, la Justicia se expidió”.

La explicación que dio Lotocki por su silencio en medio de los cuestionamientos. Foto caputra.

En este último tiempo, luego de la muerte de Silvina Luna y de Mariano Caprarola, aparecieron una ola de denuncias de víctimas que se atendieron con el polémico cirujano. Además, tal como confirmó su esposa Majo Favarón, ambos planean mudarse de la mansión de Olivos para “tener otro tipo de vida” junto a sus hijos.