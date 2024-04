Fabián Mazzei habló sobre su relación con Araceli González: ¿Qué dijo sobre abrir la pareja?

El actor estuvo como invitado en el programa Noche al Dente, conducido por Fernando Dente y confesó algo que sorprendió a todos.

Fabián esta casado con Araceli González hace 15 años, es por eso que, durante la emisión del programa, recordó cómo fue fue el inicio de su historia de amor con la modelo y actriz: “Ella piensa que me avanzó a mí y siempre cuenta que me llamó por teléfono. Y como soy caballero yo no la quería hacer quedar mal pero como pasaron 15 años vamos a contar la verdad”, aseguró.

En ese contexto, Fabián fue consultado sobre la posibilidad de practicar el poliamor: “¿Abrirías la pareja o sos full monogámico?”, le consultó Fer Dente, a lo cuál sin dudar el actor respondió: “No, yo soy de otra época. No hay posibilidad”.

Sin embargo, pese a su respuesta negativa, relató que en la pareja surgió la charla sobre la posibilidad de tener un vínculo abierto. “Un día lo hablamos porque escuchamos a uno hablando de eso. Ellos habían dicho que tenían pareja abierta porque saltó una infidelidad y para no quedar mal lo dijeron…”, dijo entre risas. Luego, confirmó que fue durante esa charla, que con Araceli llegaron al acuerdo de no tener una pareja poliamorosa, al menos por ahora.

Cómo fue el principio de la relación entre Araceli y Fabián

Araceli González y Fabián Mazzei se conocieron en el año 2002 y se convirtieron rápidamente en amigos, hasta que se enamoraron y se convirtieron en pareja.

Actualmente llevan más de veinte años de relación. Araceli González reconoce a Fabián Mazzei como la persona con quien puede llorar y mostrar su lado más sensible con total confianza. Además, la actriz reflexionó sobre otro tipo de vínculos en su vida:

“Limpié mucha gente tóxica en todos los órdenes de mi vida, no solo en la profesión. Amigos, incluso. Uno va mutando y hay gente que pasa a no ser parte de tu vida, no pensás igual. La limpieza tiene que ver con que uno evoluciona y cambia sus formas y está muy bien que sea así. Si no, sería triste”.