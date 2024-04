Fabián Mazzei, la pareja de Araceli González, sorprendió al referirse a Adrián Suar: ¿qué dijo?

Fabián Mazzei está en pareja, desde hace 15 años, con Araceli González y, hace unos días dio una entrevista en la que además de hablar de su actualidad laboral y personal, profundizó respecto al vínculo que sostienen con la actriz. Lo que llamó la atención es que contó un detalle sobre Adrián Suar, exmarido de Araceli, y su testimonio causó sorpresa en el espectáculo.

El medio el destape hizo referencia al diálogo que tuvo Fabián Mazzei con Noche Al Dente, el programa que conduce Fernando Dente por América TV, Fabián Mazzei recordó los inicios del romance con Araceli González cuando él trabajaba en la novela Amigovios y ella en La Banda del Golden Rocket. «Me dijo ‘hola Fabián’ y yo me quedé pensando ‘cómo sabe que me llamo Fabián’. Desde ahí cada vez que la veía me quedaba, la veía en una publicidad y me quedaba, me gustaba», dijo.

Al mismo tiempo, dijo que por mucho tiempo no pudieron coincidir en tiempo y lugar a pesar de sus ganas porque ambos tenían muchos compromisos laborales. En un momento de la entrevista, Dente le consultó por Adrián Suar, quien fue pareja de Araceli entre 1997 y 2002 y con quien Mazzei tuvo un fuerte cruce tiempo atrás.

«¿Te tomarías un café con Adrián Suar?», preguntó. «Sí, obvio», respondió sin problemas Mazzei. «Me gusta eso. Me gusta reconciliar gente. Igual, no sé si hay algo que reconciliar», soltó Dente con picardía mientras que el actor le reiteró que solo se tomaría un café. En última instancia, se refirió al cierre de la productora Polka: «Mal. Daba mucho lugar para los actores. Muchos se formaron ahí. Yo quería trabajar ahí. Tenía series y unitarios maravillosos. Es una lástima para muchos».

Fabián Mazzei habló sobre la posibilidad de abrir la pareja con Araceli González

Fabián fue consultado sobre la posibilidad de practicar el poliamor: “¿Abrirías la pareja o sos full monogámico?”, le consultó Fer Dente, a lo cuál sin dudar el actor respondió: “No, yo soy de otra época. No hay posibilidad”.

Sin embargo, pese a su respuesta negativa, relató que en la pareja surgió la charla sobre la posibilidad de tener un vínculo abierto. “Un día lo hablamos porque escuchamos a uno hablando de eso. Ellos habían dicho que tenían pareja abierta porque saltó una infidelidad y para no quedar mal lo dijeron…”, dijo entre risas. Luego, confirmó que fue durante esa charla, que con Araceli llegaron al acuerdo de no tener una pareja poliamorosa, al menos por ahora.