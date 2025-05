Felipe Fort atropelló a una joven que iba en monopatín: ¿Cómo se encuentra la víctima?

Este jueves por la noche, Ángel de Brito anunció al aire de LAM (América) que Felipe Fort atropelló a una chica que andaba en monopatín. Según contó el conductor, ambos están fuera de peligro.

¿Cómo se encuentra la joven que Felipe Fort atropelló?

“Hace un ratito tuvo un accidente automovilístico Felipe Fort, el heredero. No pasó nada, por suerte está todo bien”, informó el periodista de espectáculos.

Y continuó: “Iba en el auto y chocó contra una chica que iba en monopatín. Fue a las 19:54″.

Respecto a qué hicieron los protagonistas del hecho tras lo ocurrido, de Brito explicó: “No quisieron asistencia médica. La chica en monopatín tenía golpes en la cara. Conductor, sin lesiones”.

La ex mujer de Eduardo Fort apuntó contra Rocío Marengo: “Ella siempre habla de mí”:

La ex mujer del empresario Eduardo Fort, Karina Antonili, respaldada por su amiga y abogada Elba Marcovecchio, ganó el juicio por la pensión alimentaria de sus hijos, con ocho años de retroactivo que el empresario no abona y, ante esta situación, Antoniali acusó a Fort y fue tajante con su actual pareja, Rocío Marengo.

Luego de haber estado en pareja durante 25 años junto al hermano de Ricardo Fort, Karina reveló que “después del divorcio, tenía todo a nombre de la fábrica y, personalmente, no me tocó nada porque hasta la vivienda estaba a nombre de él”.

“Pero, no importa que no me deje nada a mí -sarcástica- a parte de no dejarme estudiar ni trabajar. Eso es como el macho narcisista. El mismo me dijo “si no estás al lado mío, te vas de al lado del rey y pasás a ser una plebeya”, añadió enfurecida, pero en tono calmado

En cuanto a sus hijos, Karina hizo una curiosa comparación: “Hay una diferencia muy grande entre lo que ellos viven en la casa del padre y en la mía: sushi y mortadela, más o menos así. Y yo también, después de 25 años de estar con él y hacer absolutamente todo”.

Fuera de hablar del sushi y la mortadela,la ex cuñada de Ricardo Fort reprochó a su ex marido: “Lo ayudé hasta cuando tuvo un ataque al corazón y muchas otras cosas que no se pueden contar”.

“Yo también merezco disfrutar con mis hijos”, remarcó Antoniali, al tiempo que afirmó que la justicia le otorgó una cuota alimentaria triple, pero “el señor -Eduardo Fort- no la paga, siempre me paga retrasado”.