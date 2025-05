En «Empezar el día«, programa conducido por Amalia «Yuyito» González en Ciudad Magazine, le preguntaron a inteligencia artificial cómo sería la pareja ideal para la ex primera dama. En una divertida dinámica, Rosina Beltrán, ex participante de Gran Hermano y actual panelista, consultó a ChatGPT sobre las características del hombre perfecto para Yuyito, ex pareja del presidente Javier Milei.

¿Cómo sería el novio idela de Yuyito González, según la Inteligencia Artificial?

Según Chat GPT, el novio ideal de Yuyito debe tener entre 55 y 65 años, ser vital, elegante pero sencillo, y estar lleno de energía y hambre de vida.

“Tiene que ser apasionado, con química, empático, y que me trate como reina. ¡Me merezco esto!”, exclamó Yuyito, dejando claro que busca un compañero que esté a su altura. Entre las cualidades destacadas, se mencionan gestos de caballerosidad como abrirle la puerta, llamarla para saber cómo está o regalarle flores y libros.

El perfil ideal incluye a un hombre inteligente, reflexivo, con sentido del humor y abierto a temas espirituales, acorde con el lado místico de Yuyito. Puede ser artista, empresario, médico o periodista, siempre que tenga pasión por su oficio y la admire sin competir con ella. Además, se valoran aquellos con hijos grandes o nietos, para compartir valores familiares, y que respeten su independencia y su rica historia de vida.

Además, la IA le recomendó a Yuyito un hombre sabio, que haya sanado su pasado, que sea romántico pero no pegajoso, y que pueda estar tanto en una quinta tomando mate como brillando en un evento”.