Calu Rivero y Aíto de la Rúa fueron papás: cuál es el particular significado del nombre del bebé

Rituales, gimnasia, fotos y mucho amor. El embarazo de Calu Rivero fue seguido minuto a minuto por sus miles de seguidores en las redes sociales. Pero finalmente, la espera terminó: nació Tao, el primer hijo que la actriz con Aíto de la Rúa.

En su cuenta oficial de Instagram, la actriz publicó unas emotivas postales junto a su pareja a poco de dar a luz. “Fluyendo con la naturaleza (In the flow of nature)”, escribió la influencer en la publicación en el que aparece sonriendo con su pancita de embarazo, acompañada por el empresario.

Rápidamente la publicación se llenó de buenos augurios y comentarios cariñosos. Incluso, su hermana Marou Rivero escribió un mensaje tierno: “Los amo”.

“Nació Tao”, contó Laura Ubfal esta tarde en el ciclo Intrusos. “. Nació Tao, por el taoísmo, tao el camino de la vida”, agregó la periodista, aunque sin precisar muchos más detalles.

Días atrás, Dignity reveló el nombre del pequeño -que habían mantenido en secreto hasta el tramo final del embarazo- y contó su particular significado: “el camino de la vida. Es de origen chino y es el más tradicional en ese país”.

También había mostrado el particular ritual que realizó antes de la llegada de su bebé. “Mover todo al ritmo del tambor, corazón. Si no es ahora, ¿cuándo?”, preguntó la actriz al subir varias historias en su cuenta de Instagram.

Con varias imágenes, la futura mamá quiso mostrar cuáles fueron los distintos momentos que tuvo el ritual, a la vez que fue una manera de agradecer a quienes la acompañaron en este último tramo de su gestación: “Rodeada de amor y mujeres llenas de gracia”.