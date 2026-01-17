Fer Dente presenta “Company”: una ambiciosa propuesta sobre la crisis adulta

El reconocido actor y director de teatro, Fer Dente, vuelve a subirse a los escenarios con Company, la obra maestra de Stephen Sondheim que es éxito en Broadway. En su debut en el Teatro El Nacional Sancor Seguros, el musical se consolidó como uno de los grandes estrenos de la temporada.

Con tan solo cuatro funciones durante su primera semana en cartel, la producción de Club Media se alzó como el segundo espectáculo más visto según el ranking de AADET, supo Agencia Noticias Argentinas.

Company marca el regreso de Fer Dente a los escenarios

El director de “Despertar de primavera” se pone en la piel de Bobby, un personaje carismático que carga con el peso de una de las crisis más comunes de la vida adulta: llegar a los 35 años sin pareja estable en un mundo diseñado para dos.

A través de interpretaciones de clásicos, acompañados por una excelente banda en vivo, Fer Dente genera que el espectador empatice con aquel vacío existencial que lo persigue y que esconde de sus amigos, quienes buscan aconsejarlo para que consiga una mujer.

Aunque la historia sigue a Bobby, el elenco que lo acompaña es sencillamente espectacular. Alejandra Radano como Joanne, la elegante amiga del protagonista, es la encargada de aportar los momentos más culmines del espectáculo.

Los demás matrimonios, Diego Jaraz (Larry), Laura Silva (Sarah), Hernán Kuttel (Harry), Vane Butera (Amy), Felipe Forastiere (Paul), Andrea Mango (Jenny), Sebastián Holz (David), Denisse Cotton (Susan), Sacha Bercovich (Peter), funcionan como un espejo de la cruda realidad que viven las parejas y el compromiso que conlleva llevar una relación.

Sin saber qué es lo que busca para su futuro, el treinteañero pasea por tres grandes mujeres – Paz Gutiérrez (Kathy), Mariel Percossi (Marta), Martina Loyato (Abril) – con las que intenta construir una vida, bajo la presión de la sociedad y sus amigos.

Bajo la mirada escenográfica de Gonzalo Córdoba, inspirada en el mid-century modern, la obra sigue el laberinto y limbo que se encuentra dentro de la mente de Bobby, mientras que la musicalización en vivo, bajo la dirección musical de Damián Mahler, lleva al espectador a vivir en carne propia los pensamientos del protagonista.