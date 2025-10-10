Fer Dente y su novio Pablo Turturiello confesaron que quieren ser padres

Pablo Turturiello, pareja del conductor Fer Dente, fue invitado a Fin del Mundo (Olga) para hablar sobre su carrera artística tras su rol protagónico en Rent y su relación con el productor teatral.

En una charla distendida con la mesa de streaming, conformado por Lizy Tagliani, Toto Kirzner, Evita Luna y Fer Otero, el actor uruguayo reveló sutilmente que él y su pareja están en busca de convertirse en padres.

Lizy mencionó en tono de broma si aún recibe preguntas incómodas con respecto a su relación: “‘¿Quién hace de hombre?’ Ya no pregunta más esas cosas, ¿no?”.

“Sí, se sigue preguntando”, respondió contundente.

Y sorprendió al revelar las intenciones de su pareja: “Con Fer queremos ser padres y él siempre dice: ‘Yo voy a ser la mamá’”,

Fer Dente confirmó su relación con el protagonista de Rent

Con un tierno posteo que publicó el pasado mes de junio, Fernando Dente confirmó que se encuentra en pareja con Pablo Turturiello, protagonista del musical Rent. La última relación del conductor había sido con Nicolás Di Pace, con quien compartió elenco en la obra Heathers y duró aproximadamente tres años.

El actor musical utilizó sus redes sociales para publicar una foto de ambos disfrutando de un día soleado en Uruguay, a lo que el conductor de Noche al Dente, la compartió en sus historias de Instagram junto a un emoji de corazón, reconfirmando el vínculo.