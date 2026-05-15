La Libertad Avanza Neuquén repudió amenazas vinculadas al conflicto territorial en Villa La Angostura

La Libertad Avanza en Neuquén difundió un comunicado oficial en el que expresó su “más enérgico repudio” a declaraciones realizadas por un integrante de la comunidad Paichil Antriao, en medio del conflicto territorial que atraviesa Villa La Angostura.

El documento, fechado este 15 de mayo, cuestiona dichos atribuidos a un referente de la comunidad mapuche que habría manifestado públicamente: “Si nosotros no tenemos paz, no la tendrá la Villa”.

Desde el espacio político señalaron que esas expresiones “no representan un legítimo reclamo”, sino que constituyen “una clara amenaza extorsiva contra la ciudadanía de Villa La Angostura y el orden institucional”. Además, remarcaron que “ningún concepto puede permitir que el chantaje y la intimidación sean utilizados como herramientas de negociación política o territorial”.

En el comunicado también se hace referencia a denuncias de propietarios privados por supuestas ocupaciones e ingresos de maquinaria municipal en terrenos ajenos. En ese marco, sostuvieron que “la propiedad privada es un pilar sagrado de nuestra Constitución Nacional” y rechazaron cualquier intento de “situarse por encima de la ley”.

La Libertad Avanza exigió tanto a la Justicia como al Gobierno provincial que actúen “con firmeza” para garantizar “la seguridad de los vecinos y el respeto irrestricto al Estado de Derecho”.

“Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada”, concluye el escrito difundido por dirigentes provinciales y referentes locales del partido.

El comunicado lleva las firmas de Nadia Márquez, presidenta de LLA Neuquén; Alejandra Duros, vicepresidenta; Gastón Riesco, presidente del Congreso Provincial de LLA Neuquén; Alicia Correa, vicepresidenta del Congreso provincial; y los referentes de Villa La Angostura Juan Martelli y Facundo Fernández.