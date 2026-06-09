Fernán Mirás habló de la aneurisma cerebral que sufrió: “Les escribí a mis hijos por si me moría”

Fernán Mirás abrió su corazón y recordó uno de los episodios más delicados que le tocó atravesar. Invitado al programa Otro Día Perdido, conducido por Mario Pergolini en eltrece, el actor habló sobre la aneurisma cerebral que sufrió en 2021 y confesó que llegó a prepararse para el peor escenario antes de una compleja intervención médica.

Durante la charla, Mirás relató cómo vivió las horas previas a la cirugía y reveló que decidió enviarles un mensaje a sus hijos ante la posibilidad de que algo saliera mal.

“Les mandé un mensaje a mis hijos por si me moría”, contó con sinceridad al recordar aquel momento que marcó un antes y un después en su vida.

El fuerte dolor que encendió las alarmas

Al reconstruir lo ocurrido, el actor explicó que todo comenzó de manera repentina con un dolor intenso e inusual que lo hizo comprender que algo grave estaba pasando.

“Se me llenó de sangre la cabeza”, describió al intentar poner en palabras la sensación que experimentó cuando sufrió la aneurisma cerebral.

Según relató, enseguida percibió que no se trataba de un dolor de cabeza común. Poco después recibió el diagnóstico médico y la noticia de que debía someterse a una intervención urgente para evitar consecuencias de extrema gravedad.

Los especialistas le explicaron que la operación implicaba riesgos importantes, aunque también representaba la posibilidad de resolver definitivamente el problema.

“Me dijeron que era una operación muy riesgosa, pero que si salía bien no lo iba a tener nunca más”, recordó.

El mensaje que dejó para sus hijos

Uno de los momentos más emotivos de la entrevista llegó cuando reveló cómo decidió despedirse de sus hijos sin alarmarlos.

Mirás explicó que les escribió un mensaje que aparentaba ser una conversación cotidiana, aunque en realidad escondía un significado mucho más profundo.

“Ellos no saben cuál es el mensaje porque lo disfracé. Les escribí algo casual y les dije que los amaba mucho”, contó.

El actor aseguró que no quería transmitirles el miedo que sentía en ese momento, pero sintió la necesidad de dejarles unas palabras por si la operación no tenía el resultado esperado.

Cómo cambió su vida después de la cirugía

Finalmente, la intervención para colocarle un stent fue exitosa y permitió controlar la aneurisma cerebral. Con el paso de los años, Mirás sostiene que aquella experiencia modificó por completo su manera de ver las cosas.

Lejos de quedarse con el miedo de lo vivido, asegura que atravesar una situación límite le permitió valorar más el presente y cambiar su perspectiva sobre la vida.

“El panorama cambió mucho. La vida me resulta más luminosa”, afirmó.

A casi cinco años de aquel episodio, el actor continúa compartiendo su experiencia como una forma de concientizar sobre la importancia de prestar atención a las señales del cuerpo y de valorar cada momento junto a los seres queridos.