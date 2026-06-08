¿De qué murió María Rosa Fugazot? El reporte de la Policía de la Ciudad tras el hallazgo en su casa de Palermo.-

La muerte de la emblemática actriz María Rosa Fugazot (83), ocurrido en las últimas horas de este domingo, ha generado una profunda conmoción en la cultura argentina. Con el correr de la mañana de hoy, lunes 8 de junio 2026, comenzaron a salir a la luz las primeras precisiones oficiales respecto al operativo desplegado en el norte de la Ciudad de Buenos Aires.

Según confirmaron voceros de las fuerzas de seguridad, efectivos de la Comisaría Vecinal 14 A de la Policía de la Ciudad y profesionales médicos del SAME acudieron de urgencia al domicilio de María Rosa Fugazot del barrio de Palermo tras un llamado telefónico, que alertaba sobre una paciente con una severa descompensación de salud.

Al ingresar al departamento, el personal médico constató el deceso de la artista, dando inicio inmediato a una investigación judicial para esclarecer el contexto preciso del fallecimiento.

La investigación judicial y las causales de la muerte de María Rosa Fugazot

A pesar del hermetismo inicial que rodea a este tipo de acontecimientos, la Justicia ya tomó intervención para aportar absoluta transparencia al caso. Tras ratificarse el fallecimiento de la actriz, se notificó de manera formal a la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°12. Por protocolo legal, las autoridades ordenaron el inicio de un expediente caratulado preventivamente como «averiguación de causales de muerte».

Si bien los peritajes científicos y las evaluaciones forenses de rigor se encuentran en pleno desarrollo en el barrio de Palermo, las primeras hipótesis de los investigadores sugieren que el deceso de María Rosa Fugazot se habría desencadenado por motivos de índole natural.

La intervención del SAME y el resguardo del área buscan descartar cualquier anomalía en el entorno de la vivienda, con el propósito de llevar certezas definitivas a sus familiares y seres queridos en las próximas horas.

¿Quién era María Rosa Fugazot? La historia de una dinastía artística impecable

Para comprender la magnitud del impacto de su partida, es fundamental repasar la huella que dejó en la identidad cultural del país. María Rosa Fugazot nació el 20 de diciembre de 1942 en Vicente López, siendo heredera directa de una dinastía artística fundamental: era hija de los legendarios actores María Esther Gamas y Roberto Fugazot.

Su debut se produjo a la temprana edad de 15 años en el teatro de revistas, una actividad que inició a escondidas de sus padres y que daría paso a una trayectoria ininterrumpida de más de seis décadas en la comedia, el drama y los grandes formatos musicales.

A lo largo de su carrera, María Rosa Fugazot brilló en piezas consagradas de la literatura dramática como La casa de Bernarda Alba, El jardín de las cerezas, Chicago y Zorba, el griego. Su versatilidad no conoció fronteras, llegando a ser galardonada en 2013 con un Diploma de Excelencia en el Festival Internacional de la Canción en California por su veta musical junto a su hijo Javier Caumont.

Sin embargo, su último año de vida estuvo marcado por una profunda tristeza tras la dolorosa muerte de su hijo René Bertrand en junio 2025, una pérdida física de la que la propia actriz admitió que le costaba recuperarse emocionalmente, completando una biografía signada tanto por el aplauso masivo como por la resiliencia en sus horas más complejas.