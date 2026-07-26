Felipe Pigna, María O’Donnell y Pedro Saborido: las figuras que llegan a la Feria del Libro de Roca 2026
El director de Cultura, Ricardo La Sala, detalló que habrá 24 stands para editoriales de diferentes provincias, un auditorio cerrado con capacidad para unas 400 personas y un sector de cafetería.
Del 1 al 4 de octubre, Roca se prepara para la 8° edición de la Feria del Libro en el Predio Ferial Municipal (calle Cerro Tronador 260). En esta nueva versión 2026, participarán figuras nacionales destacadas como Felipe Pigna, María O´Donnel, Luis Pescetti, Claudina Kutnowski, Pedro Saborido y Gonzalo Heredia, además de autores locales y regionales.
En diálogo con diario RÍO NEGRO, Ricardo La Sala, director de Cultura, indicó: «las novedades son muchas. Vamos a tener gente de mucha relevancia a nivel escritura, a nivel poesía, a nivel política. Y a su vez también vamos a tener muchos talleres que están destinados a escuelas de nivel primario, de nivel medio y de nivel nocturno. Vamos a tener presentaciones de libros de escritores y escritoras, tanto locales como de la región».
Con entrada libre y gratuita, la grilla además comprenderá exposiciones, charlas, talleres y distintas actividades que se desarrollarán en torno a la literatura y sus mundos.
El funcionario adelantó que habrá 24 stands para editoriales tanto nacionales como internacionales. «Vienen de Chubut, Buenos Aires, hay una que viene de Montevideo, y el resto de acá del Alto Valle. Por otro lado, tenemos la presentación de 17 libros en las carpas que están montadas a tal efecto, y unas 24 actividades de talleres también».
Tras la primera experiencia del año pasado en el Predio Ferial Municipal (que convocó a más gente de la esperada), este año la organización preparó un auditorio cerrado con capacidad para unas 400 personas, con posibilidad de abrir la carpa para albergar a unas 100 personas más, según detalló La Sala. Además, contará con una pantalla LED y sonido para que desde afuera también se pueda seguir lo que sucede adentro.
El director también destacó: «como innovación, dentro de esos espacios va a haber un área de cafetería y tenemos dos carpas, una para talleres y otra para presentaciones de libros».
La premisa de este año es «Leer entre bardas», una consigna cultural e identitaria de la región patagónica que alude a leer desde el territorio.
En ese sentido, la feria también tendrá varios espacios para adolescentes, niños y escuelas. «Esas actividades con distintos temas que se van a tocar, como inteligencia artificial, el efecto de las redes y de las pantallas en la vida cotidiana. Vamos a presentar libros de adolescentes, y el libro que promueve la Dirección de Cultura a través del Fondo Editorial Municipal, que se llama «Quiero Decir». Y después muchas actividades que van a ser sorpresas dentro de lo que es el predio de la feria», mencionó .
«El trabajo que venimos haciendo desde el municipio es muy largo, hace tres meses que empezamos con la Feria del Libro y es recién para octubre, son muchos los detalles que hay que llevar adelante. Entonces, es importante la difusión para que la gente se entere, vaya y disfrute y aproveche esa instancia de manera gratuita«, concluyó.
Conocé la grilla de escritores y artistas del 1 al 4 de octubre
- Jueves 1 de octubre: el actor argentino Gonzalo Heredia presentará su novela «Extranjera», y el músico y cantante Luis Pescetti compartirá su música para los más chicos.
- Viernes 2 de octubre: el humorista y escritor Pedro Saborido expondrá sobre su libro «Una historia de la felicidad».
- Sábado 3 de octubre: la periodista María O´Donnel disertará sobre su libro «Montoneros: una historia visual».
- Domingo 4: Claudina Kutnowski, psicóloga especialista en reinvenciones laborales, presentará «Inteligencia laboral: cómo rediseñar tu trabajo en un mundo cambiante». Finalmente, en el cierre de la jornada el historiador Felipe Pigna expondrá su trabajo «76. Una crónica del año que cambió nuestra historia para siempre».
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