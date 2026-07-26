Felipe Pigna, María O’Donnell y Pedro Saborido: las figuras que llegan a la Feria del Libro de Roca 2026

Del 1 al 4 de octubre, Roca se prepara para la 8° edición de la Feria del Libro en el Predio Ferial Municipal (calle Cerro Tronador 260). En esta nueva versión 2026, participarán figuras nacionales destacadas como Felipe Pigna, María O´Donnel, Luis Pescetti, Claudina Kutnowski, Pedro Saborido y Gonzalo Heredia, además de autores locales y regionales.

En diálogo con diario RÍO NEGRO, Ricardo La Sala, director de Cultura, indicó: «las novedades son muchas. Vamos a tener gente de mucha relevancia a nivel escritura, a nivel poesía, a nivel política. Y a su vez también vamos a tener muchos talleres que están destinados a escuelas de nivel primario, de nivel medio y de nivel nocturno. Vamos a tener presentaciones de libros de escritores y escritoras, tanto locales como de la región».

Con entrada libre y gratuita, la grilla además comprenderá exposiciones, charlas, talleres y distintas actividades que se desarrollarán en torno a la literatura y sus mundos.

El funcionario adelantó que habrá 24 stands para editoriales tanto nacionales como internacionales. «Vienen de Chubut, Buenos Aires, hay una que viene de Montevideo, y el resto de acá del Alto Valle. Por otro lado, tenemos la presentación de 17 libros en las carpas que están montadas a tal efecto, y unas 24 actividades de talleres también».

Tras la primera experiencia del año pasado en el Predio Ferial Municipal (que convocó a más gente de la esperada), este año la organización preparó un auditorio cerrado con capacidad para unas 400 personas, con posibilidad de abrir la carpa para albergar a unas 100 personas más, según detalló La Sala. Además, contará con una pantalla LED y sonido para que desde afuera también se pueda seguir lo que sucede adentro.

El director también destacó: «como innovación, dentro de esos espacios va a haber un área de cafetería y tenemos dos carpas, una para talleres y otra para presentaciones de libros».

La premisa de este año es «Leer entre bardas», una consigna cultural e identitaria de la región patagónica que alude a leer desde el territorio.

En ese sentido, la feria también tendrá varios espacios para adolescentes, niños y escuelas. «Esas actividades con distintos temas que se van a tocar, como inteligencia artificial, el efecto de las redes y de las pantallas en la vida cotidiana. Vamos a presentar libros de adolescentes, y el libro que promueve la Dirección de Cultura a través del Fondo Editorial Municipal, que se llama «Quiero Decir». Y después muchas actividades que van a ser sorpresas dentro de lo que es el predio de la feria», mencionó .

«El trabajo que venimos haciendo desde el municipio es muy largo, hace tres meses que empezamos con la Feria del Libro y es recién para octubre, son muchos los detalles que hay que llevar adelante. Entonces, es importante la difusión para que la gente se entere, vaya y disfrute y aproveche esa instancia de manera gratuita«, concluyó.

Conocé la grilla de escritores y artistas del 1 al 4 de octubre

Jueves 1 de octubre: el actor argentino Gonzalo Heredia presentará su novela «Extranjera», y el músico y cantante Luis Pescetti compartirá su música para los más chicos.

Viernes 2 de octubre: el humorista y escritor Pedro Saborido expondrá sobre su libro «Una historia de la felicidad».

Sábado 3 de octubre: la periodista María O´Donnel disertará sobre su libro «Montoneros: una historia visual».