Fernanda Iglesias renunció a LAM: los motivos

Ángel de Brito confirmó que una Fernanda Iglesias no seguirá en su programa en 2025 y después ella misma explicó las razones con un contundente posteo.

Los motivos por los cuáles Fernanda no estará en LAM el año que viene

El conductor a través desde sus historias de Instagram, el conductor contó que Fernanda Iglesias no estará el próximo año en su ciclo. «¿Fer va a estar en el 2025?», le preguntó un usuario. A lo que él contestó firme y sin vueltas: «No» y que «mañana (por el miércoles) lo contaba ella».

Por su parte, Fernanda Iglesias compartió un posteo en las redes en el cuál confirma que no estará en LAM en 2025 y explicó los motivos.

Cierre de un ciclo.

Fer Iglesias renuncio a LAM pic.twitter.com/i2j13I1053 — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) December 11, 2024

“Me voy de LAM. Hace tiempo lo venía pensando y ayer lo terminé de decidir cuando me ofrecieron seguir en forma rotativa”, indicó en su posteo la panelista.

Y agregó por qué no aceptó la propuesta y lo que viene en su vida: “Quiero un trabajo full time, donde me sienta útil y motivada. LAM me ayudó a reconstruirme cuando estuve rota».

«Siempre voy a estar agradecida a Ángel de Brito por eso. Pero es momento de soltar. Es un salto al vacío, pero confío en mi instinto. Allá voy”, finalizó Fernanda Iglesias.

Según PrimiciasYa, el panel de Ángel de Brito se va formando para el próximo año y ya está confirmado que Iglesias no estará en el exitoso programa. Meses antes Nazarena Vélez había contado de su decisión de no continuar en el programa después de muchos años.

