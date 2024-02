Fernanda Iglesias le respondió a Tamara Pettinatto sin piedad: «Ella sí fue amante»

La fuerte denuncia de Fernanda Iglesias contra Roberto Pettinatto generó diversas repercusiones en el mundo de la farándula, con una picante respuesta de Tamara, la hija del exconductor. Por esa razón, la periodista tuvo también su réplica en las últimas horas, donde además reveló secretos sobre la panelista de Bendita TV.

«No fui amante de (Roberto) Pettinatto» insistió Fernanda Iglesias, tras el descargo que hizo Tamara Pettinatto en diálogo con Beto Casella, por Canal 9. «Ella sí fue amante, amante del productor ejecutivo de Duro de Domar, que estaba de novio con una productora del programa» le replicó la periodista a la hija del exconductor.

Al respecto, Fernanda Iglesias decidió golpear aún más bajo y dio detalles: «fue amante de Martín Moyano, que estaba de novio con la prima del que era mi novio«.

«Ponele que hubiese sido amante de (Roberto) Pettinato y en un momento tuve ganas de darle un beso, pero después no, eso no lo habilita a hacer lo que hizo. Ella es bastante machirula. Me da pena» concluyó Fernanda Iglesias en LAM.

En la última edición de la semana, Fernanda Iglesias, que es panelista en el programa de Ángel de Brito, se ausentó del ciclo y el conductor del envío de chimentos la excusó por su ausencia, después de una intensa semana.

Tamara Pettinatto en el inicio de la polémica contra su padre, Roberto Pettinatto

Tamara Pettinatto fue parte del inicio de la polémica contra Roberto Pettinatto, su padre, en el ojo de la tormenta por diversas denuncias de denuncias y acoso sexual vinculadas a sus compañeras de trabajo en el pasado.

Es que Amalia Granata visitó «Y Ahora Quién Podrá Ayudarnos», el programa de Ernesto Tenenbaum en Radio Con Vos, donde Tamara Pettinatto es columnista.

«Si yo hablara…» indicó la diputada sobre el padre de la panelista, quien agregó «yo escuchaba gemidos placenteros. He visto actitudes de mujeres, que denunciaron ser acosadas, que…». La polémica frase de Amalia Granata tuvo la adhesión de Tamara Pettinatto, por lo que la hija del exconductor quedó en medio del escándalo que se desató horas después.