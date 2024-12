Jorge Rial habló sobre la despedida de Intrusos de Flor de la V: ¿Qué dijo?

Florencia de la V se despidió entre lágrimas de Intrusos ya que no pensaba irse porque tenía contrato por todo 2025. Sin embargo, desde la gerencia decidieron que regresaran Rodrigo Lussich y Adrián Pallares a la conducción del ciclo de espectáculos de América.

Jorge Rial sobre lo que pasó entre Flor de la V y el canal: «Una desprolijidad absoluta»

Jorge Rial, conductor histórico de Intrusos, compartió su opinó desde Argenzuela, el ciclo que lidera en C5N: «Florencia representaba todo lo que en ese canal no quieren chicos, que es, en este caso ser una mujer trans, tener ideas de centroizquierda, progresista, no gusta eso, bueno por algo están trayendo todo lo que están trayendo».

«Está clarísimo, conozco el paño chicos. 20 años estuve en ese canal. Yo lo sufrí cuando tomé la decisión de darle el lugar a Ni una menos, el 8 de marzo y el tema del aborto. ¿Quién iba a esperar que en un programa frívolo de la tarde se podía levantar la bandera y pudiera darle espacio a las mujeres para que pudieran hablar tranquilamente?. Eso a mi me costó meses después», aseguró Rial.

«Sé cual es el trasfondo de esto, no es un hecho artístico, es preparar el terreno para el desembarco de una programación, y tienen todo el derecho del mundo. Lamento mucho lo que pasó, sobre todo a los 25 años de un programa que me tocó crear a mí, porque no lo creo a nadie más, no inventaron nada, el nombre era mío y me lo chorearon, pero todo bien. No somos amigos con Flor, pero la verdad que la manera de irse no es la mejor, enterarse por los medios no es la mejor. Una desprolijidad absoluta», sumó el periodista.

En el programa de Rial opinaron que queda muy por fuera del proyecto de canal que están armando ahora en América, que es una programación completamente conservadora.

El más duro fue Diego Brancatelli, muy alineado a su postura política en defensa del kirchnerismo, que aprovechó la oportunidad de ir contra el gobierno de Javier Milei: «Tiene que ver con los vientos de época que se están viviendo, o sea, no le gustaba al dueño porque era un atraco, ahora la vuelan y ahora viene todo lo misógino, lo machista, es lo que está viviendo es este gobierno, es esto, es los 90, retroceder 30 años, ya no va más esto de feminismo, de aborto, de hablar de nada, es retroceder 30 años, lo que quiere este gobierno es lo que quiere parte del canal».