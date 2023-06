Fernanda Vives furiosa con Karina Mazzocco por una supuesta defensa a «La Tota Santillán»

La actriz Fernanda Vives celebró la condena a Daniel “La Tota” Santillán a 5 años y 6 meses de prisión por violencia de género contra su exmujer, Sol Fiasche, porque ella también habría sufrido maltrato por parte del conductor.

Por este motivo, tenía ganas de seguir hablando del tema y esperaba poder ir al programa A la tarde, que conduce Karina Mazzocco, ya que allí estuvo varias veces “La Tota” contando su versión. Sin embargo, la invitaron pero después le pidieron que no se presentara.

El descargo de Fernanda Vives en redes sociales

Entonces, Fernanda decidió hacer un descargo en sus redes sociales, el cual continuó haciendo como invitada a LAM: “Con Mazzocco vengo caliente hace tiempo porque durante dos años lo llevó a La Tota a victimizarse hasta que quedó condenado, y a las víctimas nunca nos dio réplica”, explicó la actriz.

“Tenele cariño puertas para adentro, teniendo en cuenta que tiene una condena a cinco años de un juez. Me parece una falta de respeto que lo pongan en una situación de víctima. Ella tendría que dar el derecho a réplica a las víctimas. Ya no me interesa más pisar un canal así… un programa así”, agregó Vives.