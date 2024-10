Fernando Gago a un paso de Boca: la difícil situación que vivió al poco tiempo de su debut 

Fernando Gago es el elegido por Juan Román Riquelme para reemplazar a Diego Martínez como técnico de Boca Juniors. El mediocampista fue el sostén de su familia de chico y comenzó a disfrutar del fútbol tras las lesiones.

Tímido, reservado y maduro. No es casualidad. Su personalidad es tan solo una consecuencia de lo que le tocó vivir a lo largo de su vida. Fernando Gago a los 18 años perdió su padre y tuvo que ser el sostén económico de una familia entera. Crecer de golpe lo ayudó, pero en el camino perdió la consciencia del disfrute que tiempo más tarde le dieron las lesiones que lo persiguieron en toda su carrera.

Fernando Gago tuvo que afrontar la muerte de su padre a pocos meses de su debut en primera

«A mi se me muere mi papá a los 18 años. Me hizo crecer de golpe. En ese momento el único que ingresaba dinero a mi casa era yo. No me costó y tomé ese rol. A eso de los 24 años me di cuenta que no era real esa vida, de ir a un restaurante y que automáticamente te den una mesa. Con el tiempo me di cuenta que eso no me gustaba a mí. No me sentía cómodo. No está bien que nosotros, el jugador de fútbol, lo aproveche», le contó Gago al escritor Eduardo Sacheri en una entrevista.

Disciplinado y ordenado, Gago sostiene que se juega como se vive. Los videos virales de en baby fútbol son la muestra de un chico pensante. Pelota al pie. Cabeza en alto. Jugar primero con lo cabeza y luego con los pies. A su vida llevó lo mismo. «Estoy convencido que el estudio es más importante que jugar al fútbol«, o «No me gusta la exposición. Es normal. Es mi trabajo, pero no va con mi forma de ser», supo revelarle Gago a Enganche en 2017.

Gago pasó de Boca al Real Madrid y no lo tomó con mucha naturalidad

Siempre manifestó que jugar en Boca y en el Real Madrid lo tomó con mucha naturalidad. Con el tiempo tomó consciencia de donde estuvo, pero admitió que no supo disfrutar. Pudo hacerlo en su infancia y sobre el final de su carrera. A los tres años comenzó a jugar a la pelota con chicos más grandes porque no había de su categoría. Viajaba con su papá y su mamá entre 40 y 45 minutos para ir a cada entrenamiento. Su relación con su padre era tan fuerte que a pesar de estar jugando en la Primera de Boca de muy joven, durante más de 20 días durmió en la clínica con él porque estaba internado y viviendo sus últimos días.

Todo eso llevó a que Gago reflexione, como lo hizo con Sacheri, a que el fútbol tiene que ser más natural, volver a recuperar esa sensación de jugar en el barrio, en la calle. Él considera que eso se avecina, que junto con una camada de futbolistas que estuvieron muchos años en la Selección se buscará recuperar esa pasión de jugar a la pelota.

La trayectoria de Fernando Gago en su etapa como futbolista

Gago en Boca jugó 199 partidos, conquistó nueve títulos, pero más allá de su buen fútbol y elegancia, marcó un récord muy difícil de alcanzar, incluso en épocas de ventas millonarias en el fútbol: el Real Madrid lo compró por 27 millones de dólares. Allí disputó 122 encuentros. Más tarde lo esperaron la Roma, Valencia y Vélez.

Su carrera se vio marcada por las lesiones que lo marginaron años de las canchas. Incluso, la última en el Fortín fue la que lo hizo dejar el fútbol. Pero así como su vida lo llevó a formar una personalidad particular, también lo hicieron sus técnicos. Heinze y Luis Enrique fueron los que lo llevaron a querer ser entrenador, y ese fútbol buscará pregonar en el Xeneize, su segunda casa.