Polémica con Francia antes de enfrentar a Argentina en el Mundial de Futsal: la versión del «partido sospecha»

Francia enfrenta un escándalo en el Mundial de Futsal tras su partido contra Irán en la fase de grupos. La derrota de los franceses por 4-1 levantó sospechas de una posible manipulación del resultado que permitió que ambos equipos evitaran a Brasil en octavos. Algunas federaciones solicitaron una investigación formal a la FIFA.

Las actitudes de los jugadores de Francia e Irán durante el partido fue blanco de críticas. En una de las jugadas más polémicas, el delantero iraní Salar Aghapour anotó el primer gol de su equipo sin que el arquero francés Thibaut Garros ofreciera resistencia, lo que generó sospechas de un posible acuerdo entre las selecciones para manipular el resultado y obtener una posición favorable en el cuadro de la competencia. El resultado final fue con derrota para Les Bleus por 4 a 1.

Antes que los jugadores del seleccionado argentino, se expresó estrella mundial de portugal, Ricardinho, quien se refirió a este hecho y criticó a la selección francesa en su cuenta de X (exTwitter).

“Me parece ridículo que todavía haya “expertos” alabando los progresos de Francia en este Mundial de fútbol sala. Y créanme, me cuesta criticar cuando tengo amigos involucrados así, pero para mí podrían incluso ganar el Mundial y seguirían siendo un equipo pobre, un equipo no seguido y sin valores. Pero los expertos elogian que hayan elegido bien… ¡TRISTE! Buenos ejemplos para tus hijos deportistas, “mira hijo, déjate perder, para que ganes” consejo del día”.

Parece me ridículo que ainda haja “especialistas” a elogiar o percurso da França neste mundial de futsal..

E acreditem que me custa muito criticar quando tenho amigos metidos no meio como é o caso, mas para mim até podiam ganhar o mundial que não deixariam de ser uma seleção…