Floppy Tesouro reaccionó a los chats entre Mauro Icardi y Wanda Nara donde la nombran: «Me pareció ordinario»

La guerra mediática entre Wanda Nara y Mauro Icardi se encuentra en una pausa tras la confirmación de la relación entre el futbolista y Eugenia “La China” Suárez, en su paso, dejó numerosas capturas de pantalla de chats entre la ex pareja dónde nombraban a terceros.

La palabra de Floppy Tesouro

Floppy Tesouro, una de las nombradas, reaccionó ante su mención en los chats y manifestó su disgusto ante las palabras elegidas por el futbolista.

En los screenshots que se difundieron, el jugador le escribió a Wanda: “Floppy me chupa la chota, si yo salí con mi grupo de amigos, no con ella”. Aparentemente, tras unas declaraciones que habría hecho la modelo en su momento.

En diálogo con Juan Etchegoyen, Tesouro dijo: “Me pareció ordinario leer eso, mi nombre y una guarangada atrás que no voy a repetir porque soy respetuosa”.

Hace años, se corrió el rumor de que la modelo y el futbolista habrían tenido un affair, pero ella lo desmintió “con respeto” y ahora siente que el futbolista no hizo lo mismo: «Vos podés referirte a alguien y decir: ‘No estuve con Floppy´. Muchos no me creyeron y yo me referí en su momento con respeto porque nunca estuve con él y esperaba lo mismo”.

Y agregó: «No es que él dijo eso en la prensa. Imagino que pensó que nunca se iba a ventilar, pero caímos un montón en la volteada”.

“Me pareció ordinario, grotesco e innecesario (lo del chat). Yo tengo la mejor con Wanda y fui a su cumpleaños. Nunca tuve ni un sí ni un no con ella y, cuando salió todo esto, tuve la posibilidad de hablar. Te juro que estoy perdida en todo esto. Con tal de defenderse empiezan los manotazos de ahogado y creo que es por ahí, cada uno está jugando a favor suyo”, continuó.

La modelo aclaró que cuando los rumores entre ella y el futbolista salieron a la luz, ella misma se acercó a Wanda para aclararle la situación: “No pude hablar después de los chats filtrados con Wanda pero sí en su momento. Yo no soy falluta y, cuando la veo a Wanda, conectamos y hay buena onda. No pude hablar con ella ahora en Uruguay porque estábamos trabajando.

«Fingí demencia cuando la vi ahora en el verano y está todo toqueteado y cada uno juega su carta. No le fui a preguntar porque no me quiero involucrar demasiado en esto. Me meten en quilombos y a mí no me gusta. No me gusta que me bolu… y no puedo culpar a nadie porque no sé quién lo filtró. Icardi tuvo palabras que no son gratas hacia mi persona y no me cambia que haya hablado de mí, pensaría lo mismo si hubiese hablado de otra mujer”, concluyó.