Franco Coronel contó cómo fue el ataque a Eloy Rivera, el Gran Hermano apuñalado

Franco Coronel, el atacante de Eloy Rivera, exparticipante de Gran Hermano 2015, rompió el silencio este lunes y aseguró que «no quería matarlo», luego de la trifulca que los tuvo como protagonistas la semana pasada en la que el influencer resultó con numerosas heridas de arma blanca.

El joven aseguró en «Socios del Espectáculo», el programa de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares en El Trece, que «acabo de enterarme que fueron siete cuchillazos; que yo me acuerde, lo lastimé dos veces para que se aleje de mi y de Thalia«, la joven expareja de Rivera.

Con esa declaración, y ante las insistentes preguntas de los conductores, el muchacho dejó entrever que el exconcursante del reality se autolesionó para generarse mayor daño del provocado.

De acuerdo a la reconstrucción de Coronel, ambos estaban en el departamento de una tercera amiga, hasta donde llegó Eloy luego de observar que la pareja se encontraba allí, porque habían compartido una historia en sus redes sociales.

«En el momento fue muy rápido. Me estaba defendiendo de que me lastime. Él estaba en un mambo donde lo veía confundido, que no sabía donde iba a terminar» agregó el chico al respecto.

Cómo fue el violento episodio con Eloy Rivera, según Franco Coronel

Coronel indicó al respecto que «no sabía que este chico iba a estar abajo. Cuando bajamos, Thalia se dio cuenta y se pusieron a discutir. Ella me dijo que los dejara hablar«. En ese contexto, el atacante aseguró que con Rivera «he tenido muchas discusiones por esta chica».

Así, el muchacho aclaró que «yo bajé con plata para comprar; el cuchillo salió cuando ellos se pusieron a discutir, él lo trajo». «Cuando me acerco a separarlos, él, asustado, sacó el cuchillo. Cuando peleamos, le saco el cuchillo y cuando lo veo me desespero, entonces agarré y aproveché el segundo exacto: dos piñas, al piso, y ahí lo lastimé» concluyó el apuntado.

Si bien Coronel no se encuentra detenido, sigue a disposición de la Justicia por el daño generado a Rivera, que debió ser internado por la gravedad de las heridas.