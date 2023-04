La fuerte frase de Jorge Rial sobre su separación por la que reaccionó Romina Pereiro

Una fuerte frase de Jorge Rial trajo a la actualidad su separación de la nutricionista Romina Pereiro, que se confirmó durante los primeros meses de 2022 y aún deja esquirlas entre los protagonistas de la historia de amor.

Es que el periodista hizo una mención sobre su divorcio en las últimas horas, cuando tuvo un entredicho con sus compañeros de radio. Si bien quiso ser divertido, Rial generó el malestar alrededor suyo.

«¡Estoy acá y todos gritan y gritan! ¡Me separé para que no me griten! ¡Me divorcié para que no me griten y vengo acá y me grita Mariana, Brancatelli, también bajan del cuarto (piso) a gritar! Encima de ustedes no me puedo separar. Igual no me sacan nada más a mi» dijo el periodista el viernes, en la emisión en vivo de Radio 10.

Ese comentario fue respondido por Romina Pereiro, quien fue contundente al referirse al final de su matrimonio, donde ambos habían conformado una familia ensamblada con las hijas de la profesional y del periodista.

Pereiro contó que no registró lo dicho por Rial, el pasado viernes. «Ni idea lo que me contás… Pero no creo. Tengo el mejor recuerdo de nuestra relación», indicó ella en diálogo con la revista Pronto.

Cómo fue la separación entre Jorge Rial y Romina Pereiro

Luego de los rumores que hablaban del final del vínculo, Rial y Pereiro anunciaron su separación en marzo de 2022. El punto final llegó en junio, cuando ambos firmaron los papeles del divorcio.

«¿Mi estado civil? Separado. Bueno, está bien, recién me mensajeé con Romi y sí, efectivamente y lamentablemente firmamos los papeles de divorcio» le contó el periodista, entonces, al movilero de «LAM», por América.

“Con pena lo digo esto, no con alegría y ella también. Es un momento difícil, es feo, pero bueno… No significa nada. Es un divorcio, no se sabe qué va a pasar en el futuro. Pero era necesario, también, por el bienestar nuestro, mental, por los medios, por todo, ya está” había concluido el conductor de «Argenzuela», por C5N.