Fuerte cruce de denuncias entre Mauro Icardi y Wanda Nara por «Violencia física»

En medio del escándalo por las declaraciones de Wanda Nara en el programa de Susana Giménez, donde aclaró todos los rumores que se decían sobre ella, su vida privada, su separación con Mauro Icardi y su encuentro con Eugenia “China” Suárez.

Mauro Icardi: «Yo no le pagué la mesa a la China»

Este lunes, luego de que la conductora de Bake Off Famosos filtrara las conversaciones que tuvo con la China Suárez, donde casualmente hablaban del episodio del motorhome; el escándalo entre ella, Carolina Pampita Ardohain y Benjamín Vicuña, Mauro Icardi dio a conocer su versión de los hechos.

“Trata a Pampita de violenta hacia la China, se mete con aspectos privados de vidas ajenas, evidentemente no supera ella. Busca dañar el honor de otras mujeres, que se ocupe de ver cómo va a defender sus mentiras en la Justicia, que es lo que yo quiero que suceda. Y yo tengo pruebas de todo lo que digo”, dijo en comunicación con Pepe Ochoa.

“No hablo con algunos porque le ponen un extra a todo, porque mienten. Yo no le pagué la mesa a la China, yo le pedí un comprobante”, aclaró el rumor que instaló Wanda en el linving de Susana.

“Wanda ejerció durante años violencia física para conmigo, también violencia digital, la cual me trajo muchos problemas económicos. Me robó las cuentas y escribía ella a jugadores que compartían conmigo en ese momento equipos de fútbol, ponía posteos en Instagram que después, obviamente, generaban prensa. Por ejemplo, cuando puso el posteo del huevito del hijo que queríamos tener un hijo, fue Wanda”, reveló.

El futbolista dio a entender que Wanda le prohibía tener cualquier tipo de contacto con la tercera en discordia, mientras ella empezaba una relación con L-Gante: “Mientras tanto seguía yo cuidando a las nenas y ella seguía haciendo una doble vida con Elián. La violencia psicológica que no vaya a ningún evento donde esté la China o ella, iba a tomar malas decisiones. Yo no estaba interesado en la China”.

El mensaje que Pepe Ochoa leyó por pedido de Icardi

“Esto me pide que lo lea y lo voy a hacer pero es fuerte», adelantó Pepe Ochoa sobre su diálogo con el delantero del Galatasaray.

«‘Wanda durante mucho tiempo me corría insinuando que se iba a matar si se cruzaba con la China o yo me cruzaba con la China. Tengo las pruebas, presenté todo en la Justicia. Me violentó mediáticamente, nunca jamás le puse un dedo arriba, ni ejercí violencia. Ella misma lo dijo entrando al Chateau. Eso de que ella normalizaba ciertas cosas, es todo mentira de Ana Rosenfeld”, confesó.

Continuó leyendo el mensaje: “Todo esto son estrategias judiciales, cuando vieron que lo que presentábamos nosotros la dejaba bastante mal parada. Entonces, cuando vieron que tenían que declarar por ejemplo por qué hay faltantes de dinero, por qué usufructuaba rentas que me corresponden a mí. Cuando dije que mis hijas estaban solas, al final eso era verdad. Ella estaba de viaje, ¿y por qué presenciaban eventualmente situaciones que no son buenas para menores?. Wanda mintió sobre el tema de Zaira, porque no las cuidó a las nenas, ella estaba en ese momento en un evento”.

“Me ridiculizó públicamente en posteos y lo peor fue cuando se quedó, al regresar una vez de Argentina, durante una semana con mi teléfono. Lo presenté también (a la Justicia), lo usaba para responder a mis compañeros de trabajo. Me ridiculizó laboralmente, tengo pruebas en el expediente que presenté tanto acá, como en Turquía y en Italia. Me hizo perder mucha plata con estas actitudes violentas de maltrato y de querer controlar todo a través de mis redes y de mi teléfono”, sentenció.